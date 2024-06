Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la presidencia: ¿Qué políticos se unirían a su gabinete?

En 2018, Claudia Sheinbaum no se imaginaba una noche como esta: se convertiría en la virtual ganadora de las elecciones presidenciales 2024.

La madrugada del 3 de junio, la abanderada de Sigamos Haciendo Historia se abrió paso entre la gente, avanzó por el Zócalo y subió a un atrio de madera donde alardeó sobre su victoria. ‘¡Seré la primera presidenta de México!’

Según el conteo rápido del INE, Claudia Sheinbaum arrasó en el proceso electoral con un rango de 58.3 y 60.7 por ciento, seguida por Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) entre 26.6 y 28.6 por ciento, y en tercer lugar se encuentra Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) con 9.9 y 10.8 por ciento.

Claudia Sheinbaum es una líder social, heredera de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, por lo que no ha dudado en sumar a su proyecto Hagamos Historia a militantes de Morena.

El pasado 29 de abril, la virtual ganadora aseguró que Omar García Harfuch y Ernestina Godoy estarían dentro de su equipo. ‘Sí, ya vamos a presentar a nuestro gabinete en su momento, no coman ansias, pero Ernestina y Omar son parte de mi equipo’, señaló.

Aunque Sheinbaum no aclaró los lugares que ocuparían, durante una entrevista en el noticiero N+ dijo que a las personas que contempla para la Secretaría de Seguridad trabajaron con ella en la Ciudad de México.

En entrevista con El Financiero, Claudia Sheinbaum aseguró que al igual que López Obrador, Rogelio de la O sería su carta a jugar para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ‘Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría’, señalo´.

Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, el exrector Juan Ramón de la Fuente tiene todas las lanzas a su favor. Uno de los nombres más esperados es el de Marcelo Ebrard, con quien se enfrentó para la candidatura de Morena a la presidencia.

¿Quién es Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México?

Claudia Sheinbaum, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1986 dio sus primeros pasos en la política como miembro en el Consejo Estudiantil Universitario, su lucha entonces se basaba en impugnar las reformas por el rector de ese entonces.

Su activismo universitario pronto se entrelazaría con el político. Sheinbaum se revelaría contra el presunto fraude electoral del 88, cuando el priísta Carlos Salinas de Gortari se impuso al candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas.