¿Cuitláhuac García va al gabinete de Sheinbaum? ‘Les pedí que me esperaran un poco’

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, ya está formando su gabinete y entre los elegidos estaría Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

El morenista reveló este lunes 3 de junio haber sido invitado a formar parte del equipo de trabajo para la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Cuitláhuac García admitió que aún no sabe si aceptará la invitación y tampoco reveló para qué puesto sería.

“Sí tengo la invitación, pero yo no estoy ahorita en eso, me estoy apurando, me quiero apurar lo más que pueda, por eso voy a estar trabajando todos los días (…) les pedí que me esperaran un poco, en octubre, no sabía exactamente que iba a hacer el 1 de octubre, me quiero apurar y lo voy a hacer, voy a dedicarme estos días a ir a todas las obras que estamos haciendo, continuar con los planes de los programas de gobierno”, aseguró.

García, quien dejará su cargo como gobernador el próximo 30 de septiembre, fue acusado por los partidos de oposición de intervenir en las elecciones en el estado.

“Nos quieren quitar las candidaturas y meternos a la cárcel para que no sigamos denunciando en las calles la corrupción y el pésimo gobierno de Morena (…) Desde aquí les mandamos un mensaje a Cuitláhuac y a quien le ordenó esta persecución: Con nosotros se equivocan, no les tenemos miedo a sus amenazas, a su persecución y a la cárcel”, dijo Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato al Senado de la República, en mayo pasado.

De acuerdo con el PREP, la fórmula de Yunes Márquez del PAN, PRI y PRD perdió frente a la dupla de Claudia Tello y Raquel Bonilla, de la coalición Morena, PT y Verde, al obtener alrededor de 28 por ciento de los votos contra 60 por ciento de la alianza del oficialismo.

Morena se queda con Veracruz

García Jiménez es de los ‘gobers’ más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien conoce desde que ambos eran militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El gobernador García felicitó a la virtual ganadora de la gubernatura del estado, Rocío Nahle. ”Ahora ella será la primera mujer en ocupar la más alta responsabilidad en Veracruz, ser nuestra primera gobernadora”, afirmó