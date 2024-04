Claudia Sheinbaum intentará convencer a empresarios: Estas serán sus actividades en CDMX

Luego de una serie de eventos en Sinaloa, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, continuará con sus eventos de campaña, este lunes 15 de abril, en la Ciudad de México.

Ayer, la exjefa de Gobierno de la CDMX tuvo un pequeño incidente, durante su mitin en Mazatlán, con la candidata a Senadora de la República, Imelda Castro Castro, cuando cayeron al piso tras intentar bailar.

El bochornoso hecho sucedió en el mitin realizado por Sheinbaum en la zona de Olas Altas, cuando al inicio del evento proselitista la banda sinaloense tocaba ‘El Corrido de Mazatlán’.

Con la música, Imelda Castro Castro tomó de las manos y abrazó a Claudia Sheinbaum, quien tras los primeros intentos de baile, tropezó con las tarimas y cayó de rodillas en el estrado ante los asistentes al evento.

Apoyando a las bandas de Mazatlán 😂😂😂😂 a seguirle. Gracias, hermosa asamblea. https://t.co/XitsPVPDpP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 15, 2024

El domingo, Sheinbaum también reclamó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha facilitado el proceso para que las y los mexicanos puedan votar desde el extranjero, ya que no solo basta con tener la credencial de elector, y que no es un tema de los consulados, sino del propio instituto.

La noche de este domingo, la candidata presidencial presumió que regresó a la CDMX a bordo de un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación, que fue reinaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023.

El sábado, en Sonora, Seinbaum no resistió y respondió a la crítica de Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, quien dijo que “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”

“Ellos creen que quien no trabaja o que es pobre porque no se trabaja. No, nosotros creemos que en un sistema neoliberal durante 36 años, aún cuando trabajaras mañana, tarde, noche, no podrías salir de la pobreza, que el pobre su única opción era seguir siendo pobre y nosotros no”, respondió Claudia Sheinbaum .

¿Qué hará Claudia Sheinbaum este lunes 15 de abril?

La candidata presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM tendrá una reunión con el gremio empresarial este lunes, en el Salón Don Alberto” del Hotel Hilton Alameda, ubicado en el 4to piso, en Avenida Juárez 70, Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.