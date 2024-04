Sheinbaum quiere a Ramírez de la O en Hacienda: ¿Cómo llegó ‘el fav’ de AMLO a la secretaría?

Luego del primer debate presidencial 2024, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum sigue con sus actividades de campaña.

Fue luego de un acto de campaña el miércoles 10 de abril, cuando El Financiero la entrevistó, de camino a Amecameca.

La morenista dejó entrever que de ganar la presidencia, Rogelio Ramírez de la O sería su carta a jugar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Loa rumores apuntan a que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México quiere a Ramírez de la O por lo menos un año y medio más en Hacienda.

‘‘Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría’', dijo Sheinbaum a El Financiero.

Agregó que verán según la agenda y si se dan las condiciones para que el economista se sume a su equipo de trabajo.

¿Quién es Rogelio Ramírez de la O?

Rogelio Ramírez de la O es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, tiene un doctorado en el mismo campo, por la Universidad de Cambridge.

Ha colabora ocasionalmente con instituciones mexicanas y extranjeras en programas de estudio y análisis sobre México, abarcando temas como los flujos de capital, los acuerdos de libre comercio y la globalización.

Se ha desempeñado como consultor y analista económico, además de ser director de la firma Ecanal (Economic Analysis for Company Planning).

Es reconocido como uno de muy pocos economistas que previeron la crisis del peso de 1994 y posteriormente la crisis y rescate de la banca con sus consecuentes efectos fiscales.

¿Cómo llegó Rogelio Ramírez de la O a Hacienda?

Ramírez de la O es una de las ‘cartas’ favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los hombres que más tiempo lo ha acompañado.

En 2006, la primera vez que el ahora mandatario se postuló a la Presidencia, se desempeñó como su asesor económico.

En 2012, en su segunda carrera presidencial, López Obrador lo eligió como su propuesta para ocupar la Secretaría de Hacienda si ganaba las elecciones.

En junio del 2021, Ramírez de la O fue nombrado nuevo secretario de Hacienda, después de que Arturo Herrera quedará fuera de la secretaría de Estado.

Nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. (Cuartoscuro).

En esa ocasión, el presidente destacó el apoyo de Ramírez de la O a lo largo de los años, así como su preparación económica.

“Él me ha apoyado en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el cómo hacer un gobierno eficiente, austero, sobrio y que el presupuesto le llegue de manera directa a la gente”, comentó.

En tanto, Ramírez, de 75 años, solo aceptó el cargo con la condición de que se le diera más autonomía y mayor control sobre el gasto en Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo a Bloomberg News una persona familiarizada con las conversaciones.

Una segunda fuente confirmó que Ramírez presionó por el control del gasto energético, un área de influencia de la Secretaría de Hacienda en administraciones anteriores.

¿Cuáles han sido los éxitos de Ramírez de la O luego de 2 años en Hacienda?

En enero del 2024, Ramírez de la O, afirmó que la economía del país tiene una deuda que goza de una trayectoria estable, una base de consumo firme y una estabilidad social que está bien cimentada.

Cuando participó en la XXXV Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2024 destacó que “el flujo de la inversión extranjera directa lo estamos esperando en niveles de 33 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2023, y que en parte se explica por la coyuntura favorable del desplazamiento de la industria multinacional de diversificar sus inversiones más allá de Asia”.

Agregó que el actual Gobierno recuperó para el Estado la promoción del desarrollo económico y con ella la justicia social, la reducción de desigualdades, como ejes rectores de la política económica.

Además, aseguró que la Inversión Extranjera Directa (IED) empezó a fluir al país en cuanto los mercados tomaron nota de que en México hay una agenda que está aumentando la capacidad adquisitiva de la población, dando estabilidad social.

En cuanto al sector laboral, Ramírez de la O recalcó la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores a través de medidas concretas como el aumento al salario mínimo, el cual tiene ya hoy un crecimiento acumulado de 117 por ciento. Esta cifra, detalló el titular de Hacienda, se logró sin llegar a trastocar el equilibrio de inflación.

Con información de Bloomberg y Felipe Gazcón.