Elecciones EU 2024: ‘Victoria’ de Trump amenazaría el ‘nearshoring’

La eventual victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos representaría una seria amenaza para el creciente fenómeno del nearshoring y las inversiones que están fluyendo hacia México, alertó Rob Wood, economista principal para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligence Unit.

En un análisis de los posibles escenarios económicos bajo una nueva administración republicana, el experto señaló que uno de los principales puntos de atención sería la tendencia de las empresas chinas de establecerse en territorio mexicano para ingresar al mercado estadounidense usando el T-MEC.

“Un área clave en términos de inversión sería esta tendencia de ‘puerta trasera’, por así decirlo, donde las empresas chinas están buscando establecerse en México e ingresar al mercado estadounidense a través del T-MEC. Creo que eso será objeto de atención, en particular de Trump, incluso bajo una segunda administración de Biden”, expresó Wood en un webinar.

Advirtió que las políticas proteccionistas y los aranceles que Trump ha propuesto, como un impuesto de importación del 10 por ciento, podrían obstaculizar el proceso de relocalización de cadenas de suministro globales hacia México que se ha acelerado en los últimos años.

“En términos del arancel de importación del 10 por ciento que propone Donald Trump, creo que el principal riesgo para América Latina, particularmente en México, es que todos estamos viendo el potencial de, incluso, una mayor relocalización de cadenas de suministro en los próximos años, así que podría haber algún tipo de obstáculo en ese proceso”, analizó el especialista.

Aunque Wood reconoció que no se conocen con seguridad las políticas comerciales que aplicaría Trump, señaló que su principal objetivo sería reducir los déficits comerciales bilaterales de Estados Unidos, algo que podría impactar a México a pesar del T-MEC.

“No lo sabemos al 100 por ciento, pero estaríamos buscando algo en torno a los superávits comerciales. México todavía tiene un superávit comercial a pesar de que, bajo Trump, hubo un TLCAN realmente renegociado, ahora el T-MEC. México todavía tiene este superávit comercial y sabemos que a Trump no le gusta tener un déficit comercial bilateral para Estados Unidos”, explicó.

El analista además planteó la posibilidad de que Trump utilice la revisión del T-MEC programada para 2026 como una palanca de negociación para exigir mayores esfuerzos de México en temas como seguridad fronteriza, inmigración ilegal y tráfico de fentanilo, a cambio de mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.

(Especial)

Encontrarán oposición

No obstante, el economista advirtió que las eventuales acciones proteccionistas de Trump no estarían exentas de una fuerte oposición por parte de los grupos empresariales estadounidenses preocupados por las disrupciones en el comercio bilateral.

“Obviamente, hay grupos de presión fuertes, de los fabricantes en Estados Unidos, que estarán muy preocupados por la interrupción del comercio, así que habrá resistencia por parte de ellos. Pero podría haber bastante ruido en torno al comercio con México”, concluyó el analista durante su presentación.

En este contexto, Adrián González, agente aduanal de EU y presidente de Global Alliance Solutions, advirtió que el gobierno estadounidense ya está viendo las tendencias de los flujos comerciales y saben que fluye mucho insumo chino a través de México y otros países.

“Trump puede decir ‘¿sabes qué? me estás metiendo gol, yo estoy haciendo programas e incentivos para hacer más comercio contigo, México y me doy cuenta que lo que tú estás haciendo es traer más insumo de China y me lo mandas a mí’, y esto típicamente no le gusta”, agregó González.

Abundó que si Trump empieza a limitar con medidas de aranceles y aduanas, u otras barreras comerciales, los inversionistas reconsiderarán llegar a México.

“La inversión europea y norteamericana también puede decir ‘para qué me expando en México si no me están dando la facilidad de entrar a Estados Unidos y me pone trabas’”, puntualizó el presidente de Global Alliance Solutions.