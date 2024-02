Falla tecnológica provoca afectaciones a las importaciones y exportaciones mexicanas

Laredo, Texas.- Desde el martes 6 de febrero, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM) ha presentado fallas en el servicio de validaciones que brinda, por lo cual, tanto las importaciones y exportaciones mexicanas se han visto afectadas.

El VUCEM es una herramienta tecnológica cuya función es el envío de información digital a las autoridades aduaneras y organismos gubernamentales para cumplir con los requerimientos del comercio internacional.

Esta plataforma informática, que realiza la validación de los pedimentos, ha presentado fallas en su sistema, lo cual ha ocasionado serios retrasos en importaciones y exportaciones mexicanas y, a su vez, una pérdida para agentes aduanales, transportistas y clientes, y perjudica también al consumidor final.

Tan solo si se habla de Nuevo Laredo, el principal puerto terrestre de Latinoamérica, por donde transita el 40 por ciento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, la Canacar señaló que hay entre 6 mil y 7 mil camiones detenidos desde el martes por esta situación.

“Tenemos muchos atrasos en los cruces, está muy lento desde ayer el sistema, muchas cajas se están quedando sin cruzar. No se tiene la cifra exacta pero me atrevo a decir que son alrededor de 6 mil o 7 mil cargas que no se puedan cruzar a tiempo… de importación y exportación”, comentó Héctor Hinojosa, presidente de la Canacar en Nuevo Laredo.

Actualmente las aduanas ya están nuevamente en operaciones; sin embargo, trabajan de manera intermitente y sin sistema, por lo que tienen que hacer las revisiones de la documentación de manera manual, lo que termina por ocasionar un severo retraso en los cruces.

“En la mañana estuvieron tardándose un promedio de hasta cinco horas para cruzar, aproximadamente. Es una pérdida bastante fuerte para los clientes, agentes aduanales y transportistas”, dijo Hinojosa.

De manera extra oficial, circula entre la comunidad transportista que el sistema podría estar en esa situación por un hackeo; sin embargo, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, ni han señalado, en sí, a qué se deben las fallas.