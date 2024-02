Los retos del ‘nearshoring’

La competencia entre los estados y ciudades fronterizas por la demanda de espacio por el nearshoring ya está muy pareja. Un ejemplo, Ciudad Juárez, que gobierna Cruz Pérez, concentró ya el 27 por ciento de la demanda el año pasado, seguido por Monterrey, que captó el 24 por ciento y que tiene como alcalde aún, a Luis Donaldo Colosio Riojas.

Sólo por su privilegiada ubicación geográfica, en conjunto, los estados del norte del país recibieron el 80 por ciento de la demanda de espacio, mientras que el resto de los mercados del país recibieron el 20 por ciento. En este año, el sector de bienes raíces industriales estima que el monto de las inversiones sea de alrededor de tres mil 185 millones de dólares, por lo que todos los ojos están centrados en qué viene hacia delante.

Eduardo García Lecuona (Especial)

Interesante por ello, el análisis que los últimos meses ha hecho el banco Intercam, que tiene como presidente a Eduardo García Lecuona, pues en los estudios y mapeo a detalle del nearshoring que realiza todo el equipo de Alejandra Marcos, de Estudios Económicos de la institución, más allá de saber que la inversión también se está concentrando en ciertas entidades, se debe empezar ya a ver hacia delante para comenzar a comprender y gestionar riesgos para que haya la eficiencia operativa y atracción de más inversión en el nearshoring.

En todos los sectores las alertas están prendidas, ya que esperan que tanto la administración saliente, pero sobre todo los equipos de campaña de las candidatas y el candidato, estén ya trabajando en tener soluciones para hacer frente a los principales riesgos detectados.

Anote que infraestructura, energía y agua son los temas de riesgo de un enfoque en manufacturas tradicionales, y la inseguridad pública es un desafío para todos los sectores, incluyendo servicios.

Y es que aun cuando en el año 2023 México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos superando a China, eso ya no es suficiente para que se echen las campanas al vuelo y todos los analistas coinciden en que no sólo el valor agregado es esencial, sino se requiere tener un plan listo para atender la demanda creciente para la instalación de más cadenas empresariales.

Lo interesante, como bien recomienda el equipo de Intercam, no solo se trata de atraer inversiones con estímulos fiscales más atractivos, y resolver los riesgos, sino que la estrategia es tratar de hacer un “paquete de onboarding” para recibir a aquellas nuevas empresas que quieran invertir en México. La gran pregunta es ¿lo lograrán?

Altor, nueva casa de bolsa

Fernando Aportela (Especial)

No hay fecha que no se cumpla y aunque se atravesó la pandemia, eso no fue impedimento para que no se cumplieran todos los procesos y tiempos legales que exige la ley; ayer se presentó oficialmente ante el mercado bursátil a Altor Casa de Bolsa, que preside Fernando Aportela.

Este lunes, la casa de bolsa, que tiene capital 100 mexicano y que tendrá presencia importante en el sur-sureste del país, dio el clásico timbrazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige Oriol Bosch, y con ello, formalizó su arranque de operaciones.

La entrada en el sector bursátil, como bien explicó Aportela Rodríguez, es porque existe espacio suficiente para que un nuevo integrante en el sector de las casas de bolsa acompañe a las familias y empresas mexicanas en el manejo de su patrimonio. Y es que, como dato, los directivos de la casa de bolsa acumulan una experiencia de casi 300 años en el sector financiero, lo que equivale a un promedio por funcionario superior a 21 años. En tanto, su Consejo de Administración acumula 220 años de experiencia profesional, lo que equivale a más de 31 años promedio por consejero.

Así que ahora, con 36 integrantes, se suma una intermediaria más que buscará diferenciarse justo en la atención personalizada y, al mismo tiempo, ofrecer al público en general, la posibilidad de invertir en títulos de renta variable, tanto en el mercado nacional como internacional.

La confianza en el sector financiero mexicano, sin duda, está presente.

Carreteras en marcha

Felipe Verdugo (Especial)

En algunos tramos carreteros del país están literalmente no corriendo, sino andan como “bólidos” terminando las obras pendientes, área que lleva el subsecretario de Infraestructura, Felipe Verdugo.

Para que tengan una idea, en un mes esperan tener en operación unos 377 kilómetros de carretera, que equivalen a la distancia entre el Centro Histórico de la Ciudad de México y Acapulco por autopista.

Y es que sólo en cinco proyectos ubicados en Oaxaca estamos hablando de inversiones por 18 mil millones de pesos y también esté el de la carretera alterna que llevará al aeropuerto de Cancún.

Pero no hay que dejar de lado la inversión en carreteras en el estado de Veracruz, con dos mil millones de pesos, ya que incluye la modernización de la carretera libre de Ozumala a Tampico, con lo que se tiene previsto que aumente la capacidad de tráfico pesado desde el sur de Veracruz a la frontera con Estados Unidos, proyecto que pocos han visto y en donde las empresas que están llegando a instalarse en esas zonas serán beneficiadas con estos accesos carreterros. También anote la construcción del libramiento Sayula, que forma parte del eje transístmico de carga.

Las carreteras, sin duda, prioridad para el impulso que está teniendo la instalación de parques industriales.

Saldrían Genomma Lab y Volaris del IPC

Enrique Beltranena (Especial)

Y ya que hablamos del mercado bursátil, todo indica que ante los cambios en la metodología para pertenecer al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV anunciados por S&P, las emisoras Volaris, que lleva Enrique Beltranena; Genomma Lab, que dirige Juan Marco Sparvieri, Megacable y Cuervo estén en la línea para abandonar este selecto grupo. Pero, ¡ojo!, eso daría la eventual entrada de Grupo México Transportes, que tiene en la dirección a Fernando López Guerra Larrea; Liverpool, que tiene al frente a Francisco Guichard, y Telesites, que maneja Gerardo Kuri.

Todo indica hay que seguir el valor del mercado.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.