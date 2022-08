¡Aguas, Gobierno! Prohibir exhibición de cigarros en tiendas puede provocar protestas: IP

La iniciativa privada argumenta que no hay razón para prohibir que los pequeños negocios muestren los cigarros en venta. (Cuartoscuro)

Una serie de amparos y procesos legales por parte de cadenas comerciales y restauranteros, aunado a protestas de los abarroteros, serían los primeros efectos de aprobarse el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe exhibir los cigarros en el punto de venta entre otras restricciones de promoción, venta y consumo.

Desde su diseño el proyecto es deficiente con implicaciones legales, operativas y económicas, coincidieron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio.

“Es una violación a la libertad del comercio. La prohibición de la exhibición de los productos va en contra del artículo 5 Constitucional en contra de la Libertad del Comercio; la venta de tabaco no es un producto hoy día prohibido”, señaló Juan José Cabrera, vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Coparmex.

Propiciar la corrupción, incentivar el mercado negro del tabaco, mermar los ingresos fiscales, poner en riesgo la salud del consumidor son parte de los efectos si llegara a entrar en función, además de ser considerado violatorio de la libertad de comercio y a la libre concurrencia y competencia por lo que no están dispuestos a aceptarlo.

“De llevarse a cabo esta iniciativa tal cual la Secretaría de Salud plantea, abre la puerta a una serie de posibles amparos o procesos jurídicos que obstaculicen esta norma secundaria porque el reglamento está creando prohibiciones que no reconoce la Ley General del Control del Tabaco; en ningún apartado prohíbe la comercialización, distribución o exhibición. No puede ser que una reglamentación secundaria como es el caso de un reglamento regule algo que la Ley no contemple, es decir se están excediendo atribuciones jurídicas”, advirtió el especialista de la Coparmex.

El Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (Con Comercio Pequeño) se dirigió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para solicitar la suspensión de este reglamento “que va en contra de los derechos del pequeño comerciante en su derecho a exhibir sus productos”, señaló su presidente Gerardo Cleto López Becerra.

“Queremos ver que no nos tomen en cuenta porque entonces tendrán protestas. El pequeño comercio no es de vamos a ver cómo nos amparamos; se hace escuchar de otra manera y eso es en lo que estamos y esperamos que la burocracia repare en lo que intenta hacer”, señaló.

Cifra que debes conocer sobre los cigarros en México

40 por ciento del mercado del tabaco es ilícito.

Focos