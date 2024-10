Helmut Marko contradice a ‘Checo’ Pérez: ‘Es la primera vez que se queja de los frenos’

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez es la sede de una nueva diferencia entre el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y Helmut Marko, consultor de Red Bull Racing, tras la clasificación del Gran Premio de México 2024.

La diferencia entre ‘Checo’ Pérez y Marko se debe a los problemas que el mexicano, dice, ha sufrido en los tres GP más recientes, situación que fue negada por el integrante del equipo de la escudería Red Bull.

Helmut Marko y 'Checo' Pérez tuvieron un desacuerdo en sus opiniones. (Foto: Mexspor/EFE) (MexSport via Firo Sportphoto / EFE)

¿Qué dijo ‘Checo’ tras la eliminación el la Q1?

‘Checo’ Pérez acusó problemas en la frenada, después de ser eliminado en la Q1 de la sesión de clasificación del GP de México 2024.

“Me cuesta mucho frenar el auto. No lo puedo frenar y es el problema que hemos tenido en las últimas tres carreras, que no he podido frenar el auto para la curva lenta. Ese es el principal problema”, dijo el piloto apenas se bajó del RB20, monoplaza de Red Bull para la temporada 2024 de F1.

‘Checo’ insistió en que ya habló con los mecánicos al respecto y que “no hay una solución rápida” ante lo limitado que está Red Bull en las partes aerodinámicas.

'Checo' Pérez se colocó en los últimos lugares de la parrilla de salida del GP de México. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

Helmut Marko se lanza contra ‘Checo’ Pérez

Helmut Marko, asesor de Red Bull, fue tajante al señalar que no han tenido observaciones sobre los frenos de parte del piloto mexicano.

“Creo que es la primera vez que tiene este problema en las últimas dos carreras”, señaló antes de afirmar que “no” habían hablado al respecto.

“Tenemos que examinar los problemas. Sergio (Pérez) se quejaba de problemas de frenos. Hay que ver cuál es la razón”, expresó Helmut Marko.

Helmut Marko respondió a las declaraciones de 'Checo' sobre el RB20. (Foto: EFE y Mexsport)

¿En qué posición sale ‘Checo’ Pérez en el GP de México 2024?

La ‘pole position’ en esta ocasión la obtuvo Carlos Sainz, Charles Leclerc estaba en la segunda posición con tan solo unos segundos en el reloj, pero Max Verstappen y Lando Norris les arrebataron el 1-2 a los de Ferrari y mandaron a Leclerc hasta el cuarto lugar.

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una clasificación complicada y quedó fuera en la primera ronda, por lo tanto, largará en la posición 18 del Gran Premio de México 2024. El resto de los competidores quedaron de la siguiente forma.