¿Cuál ha sido el peor Gran Premio de México para ‘Checo’? ‘Es difícil mañana, pero tengo esperanza’

De nuevo caras tristes en el Autódromo Hermanos Rodríguez: este sábado, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el argentino Franco Colapinto, los pilotos latinos que han sido sensación en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024, tuvieron una mala clasificación que los dejó al fondo de la parrilla de salida.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, que rugía al paso del Red Bull y el Williams, se quedaron apagados luego de que ambos fueron eliminados en la Q1.

Colapinto explicó que presentó problemas con su monoplaza, los cuales habían tratado de resolver en desde el viernes, pero no lo lograron y ahora ve un domingo complicado.

‘Checo’, quien ha corrido nueve veces en esta pista, ha vivido cada vez más presión en medio de rumores por una salida anticipada de Red Bull, pese a que ha aclarado varias veces que tiene contrato y estará aquí el próximo año.

“Es difícil la carrera del domingo, pero sí tengo esperanza”, dijo el tapatío. Aunque esta no es la primera vez que ‘Checo’ sufre los resultados en el Gran Premio de México.

'Checo' Pérez considera que tiene oportunidad de un buen resultado en el Gran Premio de México. (Foto: AFP)

¿Qué le pasó a ‘Checo’ Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

“Me cuesta mucho frenar el auto. No lo puedo frenar y es el problema que hemos tenido en las últimas tres carreras, que no he podido frenar el auto para la curva lenta. Ese es el principal problema”, dijo el mexicano al salir de la pista, “Cada que intento atacar las frenadas no tengo ese agarre en frenada y ese es el principal problema”.

De acuerdo con ‘Checo’, los mecánicos saben cuál es el problema, pero no ven una solución rápida: “Estamos limitados con las partes de aerodinámica en el piso. No sé si ahí hay una diferencia importante más de la que creemos y ese es el problema que estoy teniendo en este momento”.

“Poder sumar algunos puntos mañana. Eso es lo mejor que podríamos hacer”, mencionó.

“¿Existe alguna esperanza?”, se le preguntó,

“Sí. Es una carrera larga en la que absolutamente todo puede pasar; blindaremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y normalmente no lo hemos podido lograr”.

'Checo' asegura que este fin de semana es en el que quiere mostrar el mejor desempeño posible. (AFP / EFE)

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ en el GP de México?

El peor resultado para el mexicano fue en 2023, cuando abandonó en la vuelta 1 tras un choque con Charles Leclerc (Ferrari), momento que él ha llamado como una “pesadilla”:

“Llegué a mi casa después de la carrera, me acosté un rato y justo soñé que había sido solo un mal sueño; me desperté emocionado y dije ‘no, sí paso. Sí paso el mal momento’”, dijo hace un año.

Hace unos días, en plaza Carso, el mexicano agregó:

“(El GP de México 2023) me dejó con muchas ganas, triste con toda la gente que fue a apoyarme, pero también satisfecho de que lo di todo y es el objetivo de este fin de semana, darlo absolutamente todo por toda la gente y mi país”.

'Checo' Pérez dio una conferencia de prensa el miércoles 23 de octubre para hablar de algunos detalles relacionados con el GP de México 2024. (Brenda Escudero / El Financiero)

Las clasificaciones son uno de los ‘talones de Aquiles’ del mexicano’, pues solo ha llegado a la Q3 en cuatro ocasiones. Sus mejores resultados fueron en 2021 y 2022, cuando largó cuarto, además de su noveno lugar de 2015 en la parrilla.