¿De qué operaron a ‘Vasco’ Aguirre? Esta fue la cirugía por la que fue a revisarse al hospital

Javier Aguirre asustó a más de uno cuando se reportó una presunta hospitalización en una clínica de Guadalajara, previo al partido amistoso de México vs. Estados Unidos. Sin embargo, todo se trató de una simple revisión.

El ‘Vasco’ Aguirre se encargó de desmentir los rumores sobre un presunto desmayo, aclarando que solo fue a una comprobación después de un mes de haberse sometido a una cirugía.

Javier Aguirre acudió a un hospital en Guadalajara para una revisión médica. (Foto: Mexsport) (Jorge Martinez/Mexsport / Jorge Martinez)

¿Cuál fue la operación que tuvo Javier Aguirre?

A través de redes sociales, la Selección Mexicana informó que Javier Aguirre se sometió a una cirugía en la espalda en agosto. Por ello, acudió a la clínica del Dr. Rafael Ortega para realizarse un estudio de seguimiento.

El mismo ‘Vasco’ desmintió los rumores sobre un presunto desmayo. Al salir de la clínica, se mostró sonriente y calmado.

“Ayer fue Rafa Ortega, que fue compañero mío (…) y me invitó a conocer su clínica. Coincidió que me operaron hace un mes de la espalda y dije ‘ah, pues que me vean ahí tus doctores’ y me vieron sus doctores: está a toda madre todo”, dijo entre risas.

Hasta el momento, el D.T. de la Selección Mexicana no ha proporcionado más información sobre el motivo de su cirugía ni los resultados de la misma. Sin embargo, confirmó que se encuentra muy bien y que estará presente en el resto de las actividades del Tri previo al juego frente a Estados Unidos.

¿Cuándo es el juego de la Selección Mexicana vs. Estados Unidos?

Después del empate de México frente al Valencia de España, el Tri regresa a la cancha en busca de revancha en el juego contra Estados Unidos. Aunque el encuentro es un partido amistoso, también se considera el conocido ‘Clásico’ de la Concacaf.

Fecha : Martes 15 de octubre de 2024

: Martes 15 de octubre de 2024 Hora : 20:30 horas (tiempo del centro de México)

: 20:30 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco

: Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Resultados de Javier Aguirre al mando del Tri en 2024

Javier Aguirre vive su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana en 2024, donde ha dirigido tres partidos con los siguientes resultados:

Rivales : Nueva Zelanda, Canadá y el Valencia .

: Nueva Zelanda, Canadá y el . Victorias : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Derrotas : 0

: 0 Goles a favor : 5

: 5 Goles en contra: 2

Además, con su regreso, ha dado la oportunidad a otros jugadores de la Selección Mexicana como Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa.

Después de estos partidos, México buscará su pase a la Final Four de la Liga de campeones de Concacaf, el próximo mes de noviembre, en los primeros encuentros oficiales con el ‘Vasco’ al frente

Con información de EFE