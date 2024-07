Carlos Salcedo publica mensaje tras acusaciones por asesinato de su hermana: ‘Deja que te duela’

El asesinato de Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, sigue generando reacciones. Las autoridades del Estado de México detuvieron a dos presuntos responsables del homicidio y argumentan que el móvil fue el robo, sin embargo, la madre de Carlos Salcedo insiste en que su hijo y su nuera, Andrea Navarro, están involucrados. En medio de toda esta controversia, él hizo una publicación en Instagram.

La familia Salcedo lleva varios años en conflicto, los problemas que han tenido, y que han sido públicos, van desde el reconocimiento de una hija por parte de Carlos, una supuesta infidelidad de Andrea, que habría sido revelada por Paola, y la acusación del jugador contra su padre por malos manejos económicos. El señalamiento sobre la autoría intelectual del crimen contra su hermana es el más grave.

El asesinato de Paola, hermana de Carlos Salcedo, ocurrió en el Estado de México, cuando ella y su hijo salían de un circo. (Foto: X @paO_salcedo / Mexsport).

¿Qué publicó Carlos Salcedo luego de las acusaciones en su contra?

Tras el asesinato de Paola, Carlos Salcedo se limitó a agradecer las muestras de cariño y el apoyo en los momentos complicados que atraviesa. A días de las controversiales publicaciones de su madre en Instagram, respecto a la autoría intelectual, el futbolista compartió la siguiente frase en sus historias:

“Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”, la frase no es propia, sino una publicación de la cuenta de una psicóloga y él la acompañó con dos emojis de dedos cruzados.

Carlos Salcedo Carlos Salcedo solo se ha manifestado con breves mensajes en redes sociales tras las acusaciones por el asesinato de su hermana Paola. (Foto: Instagram / @csalcedojr).

¿Carlos Salcedo se va de Cruz Azul?

Desde el asesinato y toda la polémica alrededor, se ha especulado sobre el futuro de Salcedo en el futbol y la posible rescisión de su contrato con Cruz Azul para salir del país; pero él solo se ha manifestado con breves mensajes en sus redes sociales y el equipo tampoco ha hecho declaraciones.

La Máquina debutó en el torneo Apertura 2024 con triunfo en casa ante Mazatlán y Salcedo no fue convocado. Este fin de semana, la plantilla viaja a Monterrey para enfrentar a Rayados y no se espera que esté citado.

El defensa mexicano, formado en Tigres y debutado en Chivas, llegó al club hace un año y en ese entonces dijo que jugar en un equipo capitalino siempre había sido su sueño. En el Clausura 2024 se quedó cerca de ganar la Liga MX con Cruz Azul.