Familia de Carlos Salcedo se peleó a golpes: ¿Fue por Andrea Navarro? Esto dijo Paola en el pasado

Carlos Salcedo fue señalado por su mamá de ser el autor intelectual del asesinato de Paola Salcedo, hermana del futbolista. Sin embargo, se desconocen los motivos de las acusaciones de la señora María Isabel, lo que sí se sabe es acerca del historial de conflictos de la familia, los cuales terminaron una vez con una pelea en un juzgado.

Paola, quien murió el pasado 29 de junio, se vio implicada en el problema familiar que terminó a golpes y dio sus declaraciones sobre lo ocurrido al salir del sitio donde se resolvía el asunto legal de la paternidad de Carlos Salcedo y de Ivanka, hija que nació fuera del matrimonio con Andrea Navarro.

¿Qué dijo Paola Salcedo de la pelea familiar que tuvo en los juzgados?

La hermana del jugador de Cruz Azul aseguró que la pelea fue con su tía Gabriela porque atacó primero a su mamá después de querer entregar unas “pruebas” al defensa central acerca de la infidelidad de su esposa con su primo.

“Carlos se pone en contacto con mi mamá y le pide pruebas de lo que decimos de su esposa. Mi mamá le responde que sí (...) Cuando mi tío vio que llegamos nosotros, ella mandó llamar más gente, una de las pruebas es que el hijo de mi tía tiene sus quereres con Andrea, esposa de mi hermano”, declaró Paola Salcedo en una entrevista para Ventaneando en octubre de 2018.

Paola Salcedo acusó a Andrea Navarro de infidelidad.(Instagram @andreanavarro2)

La también conductora acusó a su tía de tratar de alejarlas del central porque, de acuerdo con sus declaraciones, mantenía a sus primos y si se enteraba de que uno de ellos estaba vinculado amorosamente con Andrea, entonces no les enviaría dinero.

“A él no lo dejan solo, ni la gente que lo rodea, ni su mujer, los únicos con los que tiene contacto es con esa mujer, hermana de mi papá, sus hijos Erick y Alejandro Chávez, porque Carlos los mantiene. En ese momento ella me quiere arrebatar la carpeta, Gabriela agarra los cabellos de mi mamá y yo reaccioné”, dijo Paola Salcedo en el mismo encuentro publicado en el canal de YouTube del programa de espectáculos.

La exdirectora de la fundación del exjugador de las Chivas agregó que le molesta saber del “envenenamiento” de su propia familia hacia su hermano, al igual que su esposa.

Paola Salcedo murió el 29 de junio, pero la noticia se dio a conocer hasta el lunes 1 de julio. (Foto: X @paO_salcedo)

¿Carlos Salcedo y Andrea Navarro tenían problemas con Paola?

Paola Salcedo reveló problemas que tenía con Carlos Salcedo y con la influencer Andrea Navarro, generados por dos cosas: la paternidad de Ivanka y propiedades que adquirió el futbolista cuando inició su carrera.

“Le pedimos que se hiciera responsable de mi sobrina, ella nos tomó coraje, él era muy unido a nosotros, pero sus celos y sus mentiras metieron insidia para que el futbolista se separara de su familia”, declaró la mujer.

Paola Salcedo culpó a Andrea Navarro, esposa de Carlos Salcedo, del distanciamiento con su hermano. (Foto: Instagram @andreanavarro2)

La exdirectora de la fundación del jugador de Cruz Azul añadió en la misma entrevista citada anteriormente, que por consejo de compañeros de Carlos en Chivas puso a nombre de familiares una propiedad y dos coches, cuando se casó con Navarro se las pidió de vuelta, pero ella se negó por petición de sus papás.

“Le aconsejaron que por problemas legales le podían quitar sus cosas, entonces su casa la puso a mi nombre y dos carros a nombre de mi mamá (...) me pide que le regrese la propiedad, mis papás me pidieron que no, especialmente porque se casaron por bienes mancomunados (...) Andrea al ver que no le dimos las escrituras, nos difaman”, declaró Paola.