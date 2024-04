Horarios F1 del Gran Premio de China 2024: ¿A qué hora son las prácticas, clasificaciones, sprint y carrera?

Llega otra semana de Fórmula Uno: la quinta fecha del Mundial trae consigo el regreso del Gran Premio de China luego de cuatro temporadas de ausencia y un nuevo formato de sprint (la primera de las seis de la temporada), lo cual no tiene muy contentos a algunos pilotos.

Esta es la primera vez que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez pelea el podio con Red Bull, anteriormente había conseguido resultados no tan buenos, pero cercanos al top 10.

La carrera se suspendió con la pandemia de COVID en China, la última fue el 14 de abril de 2019, ganaron los Mercedes: Lewis Hamilton y Valtteri Bottas el 1-2, Sebastian Vettel ocupó el tercer sitio del podio.

Max Verstappen comentó a Motorsport que una sprint en Shanghái en su primer año de regreso no parece la mejor idea: “Creo que no es genial hacer eso porque cuando has estado lejos de una pista durante bastante tiempo, creo que nunca sabes lo que vas a experimentar, así que habría sido mejor tener un fin de semana de carrera normal allí”.

El tricampeón, que ha ganado 3 de las 4 carreras de la temporada, también cree que esta situación podría ponerle más emoción a los fines de semana: “Probablemente condimente un poco más las cosas, y eso es quizá lo que les gustaría ver. Pero desde el punto de vista de la conducción y el rendimiento del deporte, creo que no es lo más inteligente”.

Max Verstappen, de Red Bull, va a la cabeza en el campeonato de pilotos de F1 2024 tras el Gran Premio de Japón 2024. (EFE)

Fechas y horarios: ¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de China 2024?

El Shanghai International Circuit vive de nuevo su Gran Premio de F1 del 19 al 21 de abril, es considerada una de las pistas más complicadas del calendario.

Estos son los horarios del fin de semana para México (tiempo central), las actividades se viven esta vez de noche y madrugada:

Práctica 1: jueves 18 de abril a las 21:30 h.

Clasificación sprint: viernes 19 de abril a la 1:30 h.

Sprint: viernes 19 de abril a las 21:00 h.

Clasificación: sábado 20 de abril a la 01:00 h.

Carrera: domingo 21 de abril a la 01:00 h.

¿Cómo es el nuevo formato sprint de F1?

Este nuevo formato solo tiene una sesión de prácticas de 60 minutos y se realizan el primer día de actividades (viernes en hora local de China), como ya se hacía anteriormente, sin embargo, después de ello se realiza la clasificación de Sprint Shootout.

En el segundo día, se realiza la sprint donde los pilotos podrán sumar puntos y el parc ferme se abre de nuevo para la clasificación de la carrera principal (domingo).

La sprint se mantiene con 100 km o una tercera parte de la distancia habitual del Gran Premio.

Sergio Pérez busca renovar con Red Bull para 2025. (FRANCK ROBICHON/EFE)

Transmisión de la F1: ¿Dónde puedo ver el GP de China en vivo desde México?

El fin de semana del Gran Premio de China se puede ver en televisión por cable o en streaming:

FOX Sports

FOX Sports 3

FOX Sports Premium

F1 TV

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de China?

Sergio Pérez busca su primer podio en Shangai, su mejor resultado ha sido en 2019, cuando era piloto de Racing Point y finalizó la carrera en octavo lugar. Como luego de ese año se suspendió esta fecha, esta es la primera vez que el mexicano corre con Red Bull en China.

Estos son los resultados del mexicano en este Gran Premio:

2012 con Sauber: P11

2013 con McLaren: P11

2014 con Force India: P9

2015 con Force India: P11

2016 con Force India: P11

2017 con Force India: P9

2018 con Force India: P12

2019 con Racing Point: P8

GP de China: Detalles del circuito y su historia en la F1

El circuito de Shanghai tiene curvas de superfuerza complicadas como la 7 y la 8, además de una de las rectas más largas, de 1.2 kilómetros. Tiene en total 5 mil 451 km, 305 mil 066 km de carrera y 56 vueltas.

Comenzó a construirse en 2003, en un pantano del distrito de Jiading, en Shanghai, costó alrededor de 450 millones de dólares, según información de Fórmula 1, donde se detalla:

“La agradable forma del circuito visto desde el aire (está diseñado para parecerse al símbolo chino de ‘shang’ que significa hacia arriba) es igualmente agradable para los pilotos en tierra firme”.

Circuito de Shangai. (Foto: formula1.com)

Carlos Sainz comentó a Motorsport la razón por la que esta es una de las pistas favoritas de los pilotos: “Es simplemente un gran circuito de carreras y una pista que ofrece una buena posibilidad de adelantamiento, por lo que un sprint tiene sentido tenerlo allí”.

El primer GP de China se disputó hace 20 años: en 2004 se vivió a victoria de Rubens Barrichello (Ferrari), seguido de Jenson Button (BAR) y el finlandés Kimi Raikkonen (McLaren).

Calendario de la F1 2024

GP de Bahrein (2 de marzo). El podio fue Verstappen (P1), ‘Checo’ Pérez (P2) y Carlos Sainz (P3). GP de Arabia Saudita (9 de marzo). El podio fue Verstappen (P1), ‘Checo’ Pérez (P2) y Charles Leclerc (P3). GP de Australia (24 de marzo): El podio fue: Carlos Sainz (P1), Charles Leclerc (P2) y Lando Norris (P3). GP de Japón (6 de abril): El podio fue Verstappen (P1), ‘Checo’ Pérez (P2) y Carlos Sainz (P3). GP de China: 01:00 am del 21 de abril (sprint) GP de Miami: 14:00 del 5 de mayo con carrera de (sprint) GP de Emilia-Romagna: 07:00 del 19 de mayo GP de Mónaco: 07:00 del 26 de mayo GP de Canadá: 14:00 del 9 de junio GP de España: 12:00 del 23 de junio GP de Austria: 07:00 del 30 de junio (sprint) GP de Gran Bretaña: 08:00 del 7 de julio GP de Hungría: 07:00 del 21 de julio GP de Bélgica: 07:00 del 28 de julio GP de Países Bajos: 07:00 del 25 de agosto GP de Italia: 07:00 del 1 de septiembre GP de Azerbaiyán: 05:00 del 15 de septiembre GP de Singapur: 06:00 del 22 de septiembre GP de Estados Unidos: 13:00 del 20 de octubre con carrera de (sprint) GP de México: 14:00 del 27 de octubre GP de Brasil: 11:00 del 3 de noviembre con carrera de (sprint) GP de Las Vegas: 24:00 del 23 de noviembre GP de Qatar: 11:00 del 1 de diciembre con carrera de (sprint) GP de Abu Dhabi: 07:00 del 8 de diciembre

¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1?

Luego del Gran Premio de Japón 2024, así va el campeonato de la Fórmula 1: