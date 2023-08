‘Tecatito’ Corona se lesionó otra vez y no pudo entrenar con el Sevilla: DT habla de ¿su venta?

De nueva cuenta, Jesús ‘Tecatito’ Corona se lesionó el tobillo, por lo que no pudo entrenar con el Sevilla, situación que parece no gustarle al director técnico del equipo español, quien no descartó la venta del jugador mexicano.

En una serie de declaraciones recientes, José Luis Mendilibar aseguró que, si bien ‘Tecatito’ posee grandes cualidades, su lesión, que viene arrastrando desde 2022, no le ha permitido entrenar, lo cual genera preocupación en la plantilla sevillense.

“‘Tecatito’ es un jugador excepcional técnicamente, puede ser el mejor o de los mejores de la plantilla. Llegué (al equipo) faltando dos meses y medio y estaba arrastrando una lesión. No termina de recuperarse, hoy no ha podido entrenarse con el grupo por el tobillo”, señaló en primera instancia.

'Tecatito' Corona lleva lesionado prácticamente un año. (Foto: Cuartoscuro)

¿'Tecatito’ Corona podría irse del Sevilla? Esto dijo su entrenador

El entrenador del Sevilla señaló la posibilidad de que el futbolista mexicano se ponga en venta, aunque matizó que, en realidad, cualquiera de los integrantes podría estarlo, y reiteró que, si no fuera por la lesión de Corona, su potencial sería aún más alto.

“Es una lesión que le quita la continuidad (a sus entrenamientos y juego). Nos gustaría mucho que pudiera quedarse con nosotros, que nos pudiera dar todo lo que tiene. Primero porque técnicamente es excepcional y si físicamente pudiera tener el tono… Como dice el club, estamos todos en venta. No solo ‘Tecatito’”, explicó.

José Luis Mendilibar, DT del Sevilla. (Isabel/Mexsport)

A pesar de que el futbolista no se encuentra en las mejores condiciones físicamente hablando, destacó su sentido del humor y su forma de afrontar situaciones difíciles, como la lesión que arrastra desde 2022.

Para finalizar, espera que el futbolista mexicano supere el incidente en su tobillo y pueda estar de forma continua en el equipo, aunque no descartó el hecho de una venta.

“‘Tecatito’ es uno de los tipos más alegres que puedo conocer dentro de una plantilla, incluso estando con problemas de lesiones. En ese sentido no le puedo pedir más. Me gustaría que estuviera bien, que estuviera un mes entero sin problema alguno para que muestre todo lo que tiene”.

¿Qué le pasó a ‘Tecatito’?

En agosto de 2022, Jesús Manuel Corona sufrió un percance durante uno de los entrenamientos con el Sevilla. En un comunicado, el equipo español dijo que el accidente ocurrió “en un lance del juego sin que mediara golpe alguno”.

'Tecatito' Corona sufrió un incidente durante uno de los entrenamientos del Sevilla en agosto de 2022.

Según las evaluaciones, el mexicano tuvo una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente ese mismo día y el Sevilla informó en aquel entonces que el tiempo de recuperación del jugador sería de cuatro a cinco meses, “si todo va bien”.

No obstante, ha tenido algunas recaídas en los últimos meses, siendo la más reciente esta semana, por lo cual no pudo entrenar con los sevillenses.