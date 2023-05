Sancionan a Alexis Vega por historia en Instagram sobre Julián Quiñones: ¿Qué fue lo que puso?

El domingo pasado, Chivas le ganó a Atlas el pase a semifinales del Clausura 2023, por lo que Alexis Vega compartió una historia aludiendo a Julián Quiñones, jugador de los rojinegros. Sin embargo, esta le valió una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX informó que se le impuso una multa económica al jugador tras infringir el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol al hacer una publicación donde ofendía a Quiñones.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c)”, especificó la FMF.

El artículo 71 inciso c) sanciona “a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, agrega el comunicado.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX. (Foto: fmf.mx)

¿Qué fue lo que publicó Alexis Vega en Instagram sobre Quiñones?

A través de su perfil de Instagram, el delantero del Guadalajara compartió en sus historia un video donde aparece una de las jugadas del partido pasado donde participaron él y Julián Quiñones, del Atlas.

Sin embargo, al final del video aparece una imagen editada de GTA V en donde aparece Franklin, uno de los personajes del videojuego, al que le pusieron la cara de Vega. En dicha imagen, el personaje sostiene con una cadena a un perro de raza Rottweiler que tiene la cara de Quiñones.

Unas horas después de compartir el video donde fue etiquetado por un usuario, el jugador lo retiró de sus redes sociales. No obstante, la sanción le fue interpuesta.

Alexis Vega aclara polémica sobre historia en Instagram

A través de Twitter, Alexis Vega compartió una conversación que sostuvo con Julián Quiñones a quien le explicó que el polémico video y la imagen lo habían subido como si fuese él.

Publicación de Alexis Vega en Twitter. (Foto: Captura de pantalla)

El jugador del Atlas le dijo que no había ningún problema y lo felicitó por pasar a semifinales, donde Chivas enfrentará al América en lo que será un Clásico Nacional.

“Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie, abrazo crack Julián Quiñones”, escribió en un tuit.

Sin embargo, los usuarios respondieron su publicación con capturas donde mostraban que, si bien él no hizo el video, sí lo compartió en sus historias de Instagram.