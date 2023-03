‘No salta como idiota’; Max Verstappen justifica reacción de su padre con ‘Checo’ Pérez

Max Verstappen justificó la reacción de su padre Jos Verstappen hacia el triunfo de Sergio ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita y dijo que le pareció “bastante normal”, por lo que no le sorprendió ni le importa “lo que piensa el mundo en Twitter”.

El bicampeón de la Fórmula 1, primero, habló sobre el problema estomacal que tuvo previo al GP de Arabia Saudita y dijo que sintió “como si me faltara un pulmón” y no podía respirar con normalidad.

“Me afectó durante todo el fin de semana, lo que no me gustó porque fue una de las primeras carreras en las que sentí que estaba limitado físicamente, y eso es realmente frustrante cuando estás en el coche”, dijo Verstappen en el Media Day de la F1.

Verstappen explica polémica de su padre con ‘Checo’

Previo al GP de Australia que se corre este fin de semana en Melbourne, Max Verstappen fue cuestionado sobre las polémicas imágenes de su padre, quien supuestamente estaba descontento por el triunfo de ‘Checo’ y no lo felicitó.

“No me gusta perder y a mi padre tampoco le gusta perder. Así crecimos, pero claro, siempre muestran las imágenes equivocadas”, comentó algo incómodo y molesto ‘Mad Max’, quien explicó además que su padre no forma parte del equipo y por eso no festejó como ellos a ‘Checo’.

Jos Verstappen celebrando a lo grande la victoria de Checopic.twitter.com/L6SyANshYt — Hèctor Gómez (@Hectorg_F1) March 19, 2023

“Checo se baja del auto y quiere festejar con su mecánico, lo cual es bastante normal. Pero, por supuesto, un padre no pertenece allí. Por eso mi padre no salta como un idiota”, añadió el piloto neerlandés.

“Creo que es de lo más normal, aunque algunas personas no lo ven así. Pero eso está bien, la gente simplemente no lo ve de esa manera. Al final del día, se trata de centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piensa el mundo de Twitter”, concluyó sobre el tema.

‘Checo’ asegura que está todo bien en Red Bull

Sergio Pérez afirmó que “las cosas están muy bien” con su equipo tras “hablar de ello” después de que este venciera en Jeddah, pero el punto extra de la vuelta rápida se lo quedase su compañero Max Verstappen, lo que le permite liderar el campeonato de pilotos de F1.

“Las cosas están muy bien, creo que hablamos de ello y todos estamos en la misma línea, obviamente aprendemos de ello. En su momento pensé que no se me había dado la información correcta, pero ahora, mirándolo en retrospectiva, todo estuvo bien”, comentó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, tercera cita del calendario de F1.