Randy Arozarena: ¿Quién es el bateador al que AMLO ayudó a nacionalizarse mexicano?

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo 11-5 de la Selección Mexicana sobre la de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol y destacó particularmente a Randy Arozarena durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Con una ofensiva de 15 imparables, liderada por Joey Meneses y el cubano naturalizado mexicano Randy Arozarena, quienes ligaron de 5-3, los mexicanos firmaron su tercer triunfo consecutivo sobre los estadounidenses en la historia del Mundial y el primero en esta edición tras perder ante Colombia en su debut.

“El otro que lució mucho fue Arozarena. Él estuvo en México y nos dijo que, si se nacionalizaba, iba a jugar con el equipo de México. Está cumpliendo porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado y está ahí. Aplicadísimo, es muy buen bateador y produjo también. Bateó un doblete. Me desvelé viendo el juego, valió la pena”, dijo AMLO.

¿Quién es Randy Arozarena?

Randy Arozarena es un beisbolista profesional de Grandes Ligas de origen cubano, pero nacionalizado mexicano. Nació el 28 de febrero de 1995 en Pinar del Río, Cuba.

Inició su carrera profesional con los Vegueros de Pinar del Río de la Serie Nacional de Cuba. En 2016 arribó a México para jugar en Mérida la Liga de Invierno. Luego jugó con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y con los Mayos de Navojoa de la Liga del Pacífico.

Arozarena firmó con los St. Louis Cardinals como jugador libre en 2016 y debutó en ligas menores al año siguiente con los Palm Beach Cardinals. En 2019 fue promovido a las Grandes Ligas y debutó en agosto de ese año ante los Kansas City Royals.

En 2020 fue canjeado a los Tampa Bay Rays y al año siguiente disputó la Serie Mundial -que perdieron ante Los Ángeles Dodgers de Julio Urías-, además de establecer un récord de bateo en postemporada y ser nombrado MVP de la Liga Americana, convirtiéndose en el primer novato en coseguirlo.

Randy Arozarena es popularmente conocido también por sus ‘botas del poder’, las cuales le dan suerte. El bateador comenzó a utilizarlas previo a la Serie Divisional de la Liga Americana del 2020 ante los Yankees y conectó un cuadrangular en su primer turno al bat. Repitió esta cábala en otros partidos y ahora siempre sale a entrenar con botas.

Tiene una hija que nació en México, en 2018, y un hermano llamado Raiko Arozarena, que es futbolista profesional y jugó en México con los Venados de Yucatán del extinta Liga Ascenso MX -ahora juega con el Tampa Bay Rowdies, de la USL.

AMLO intervino para nacionalizar a Arozarena

El beisbolista cubano Randy Arozarena manifestó varias veces su deseo de nacionalizarse mexicano y jugar con la Selección Nacional en el Mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo describió como “un fenómeno del beisbol” e intervino para ayudarlo con el proceso.

“Le vamos a pedir a Francisco Garduño, director de Migración, que entre en comunicación con él y lo vea. A mí que me gusta el beisbol, tenía mucho tiempo que no veía a un bateador tan efectivo como Arozarena. Tenemos que ver, legalmente, si es posible que se le otorgue la nacionalidad. No quiero que vayan a decir que no lo tomamos en cuenta”, dijo el presidente en 2021.

Randy Arozarena obtuvo la nacionalidad mexicana en abril del 2022 y como agradecimiento a AMLO, le regaló su jersey de Tampa Bay Rays con el que jugó la Serie Mundial del 2020.