DT del Salernitana explica por qué ‘Memo’ Ochoa es suplente; ‘Me gusta estar en ritmo’

El Salernitana sumó su quinta derrota en siete partidos disputados este año y esta vez sin el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien vio desde la banca la derrota de su equipo 1-0 ante Hellas Verona el pasado lunes.

Cyril Ngonge, que llegó el mes pasado, anotó su segundo gol en dos partidos como titular y el Verona extendió su racha sin perder a cuatro duelos para colocarse a dos unidades de la permanencia.

Los locales fueron muy superiores y merecieron una victoria que les acerca a las plazas de salvación, al tiempo que hunden al Salernitana de ‘Memo’ Ochoa en parte baja de la clasificación de la Serie A.

El Hellas Verona es antepenúltimo con 17 puntos, a cuatro del Salernitana, que sumó su segunda derrota consecutiva, ahora con el portero Luigi Sepe como titular.

¿Por qué Ochoa ya no es titular en el Salernitana?

Aunque Guillermo Ochoa ha recibido 17 goles en seis partidos, no solo en México, también en Italia causó extrañeza que el portero mexicano no fuera el titular en tan importante duelo directo por no descender entre Salernitana y Hellas Verona.

Por ello, Davide Nicola, director técnico del Salernitana, tuvo que explicar su decisión de mandar a ‘Paco Memo’ a la banca y resaltó que este ya estaba advertido que solo era para cubrir al portero titular mientras se recuperaba de su lesión, por lo que no fue por los goles que ha recibido.

“Con Ochoa el discurso es muy sencillo. Cuando se contrató a Ochoa era para darnos una mano hasta el regreso de Sepe, y por tanto en este momento ya que es un rol particular donde hay jerarquías”, dijo el entrenador en declaraciones recogidas por el sitio Mediagol.

“Sepe cumplió su recuperación en la semana. Contra la Juventus tomó su lugar con razón y ahora será una evaluación, tenemos dos excelentes porteros en mi opinión”, añadió Nicola sobre la competencia entre Ochoa y el italiano.

‘Memo’ Ochoa ya sabía que sería suplente

Guillermo Ochoa no renovó su contrato con el Club América porque no tenía certeza y no quiso desaprovechar la oportunidad de jugar en Italia y perder ritmo.

“Empezó a pasar el tiempo, con América no se llegó a ningún arreglo, dejaban pasar mucho tiempo”, contó a TUDN. “No se llegó a ningún acuerdo en México y no me quise esperar todo enero a ver qué opciones tenía. No me gusta estar tanto tiempo de vacaciones, me gusta estar en ritmo”.

Luigi Sepe ha sido el portero titular del Salernitana desde enero del 2022, hasta que se lesionó la pantorrilla en diciembre del mismo año. Ochoa ya sabía que cuando el italiano, de 31 años de edad, se recuperase, tendría que competir con él.

“Se les lesionó el portero y fue la intención que te quedes seis meses con opción a un año, más otro año. Cuando vuelva el portero va a existir la competencia y el entrenador va a decidir”, explicó ‘Paco Memo’.

Luigi Sepe, exjugador del Napoli, Empoli, Parma y Fiorentina, ha recibido 25 goles en 16 partidos, solamente ocho más que ‘Memo’ Ochoa en seis juegos de liga italiana, quien insiste en que le gustaría retirarse del futbol con la Selección Mexciana en el Mundial del 2026.

Partidos de ‘Memo’ Ochoa con Salernitana