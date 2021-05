Nacen demonios de Tasmania en Australia por primera vez en 3 mil años

Ya es mitad de semana y queremos que distraigas tu mente con estas notas sobre el nacimiento de 7 demonios de Tasmania en Australia, la campaña de Yalitza y otros famosos contra el racismo, y más.

(Instagram @aussieark)

Nacen 7 demonios de Tasmania en santuario de Australia por primera vez en 3 mil años

Siete demonios de Tasmania, una especie considerada desaparecida en su estado salvaje hasta hace poco, nacieron el martes en el Parque Nacional Barrington al norte de Sídney, en Australia, informó Aussie Ark, una organización de conservación de animales en dicho país.

El nacimiento de estos animales se da luego de que el año pasado, y por primera vez en 3 mil años, fueran liberados 26 demonios de Tasmania adultos en un santuario de 400 hectáreas protegido con cercas en Barrington Tops, al norte de Sídney.

“Las tierras salvajes de Australia continental están experimentando un tipo especial de baby boom, uno que no ha sucedido aquí en más de 3 mil años”.

De acuerdo con Aussie Ark, las crías cuentan con una perfecta salud, no obstante serán monitoreadas mediante chequeos médicos adicionales en las próximas semanas. La aparición de los cachorros puede allanar el camino para la recuperación de la población de estos animales.

¿Fernando ‘Niño’ Torres regresa al futbol?

Fernando Torres publicó en su cuenta de Twitter que “vuelve ‘El Niño’”. Lo que dejo a muchos fans con la incógnita de si el futbolista español regresaría a las canchas luego de 2 años de retiro.

Fernando Torres anunció en junio de 2019 su retiro del futbol luego de una carrera de 18 años que incluyó temporadas en Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y el AC Milan.

Desde entonces se ha estado preparando como director técnico y se convirtió en la cara de una casa de apuestas y un equipo de eSports.

El Niño Torres comenzó su carrera en el Atlético en 2001, y anotó 75 goles en 174 partidos en La Liga. Su momento más prolífico lo vivió con Liverpool entre 2007 y 2011, cuando anotó 81 goles en 142 partidos en todas las competencias.

Torres se fue al Chelsea en 2011 y ganó la Liga de Campeones, la Copa FA y la Liga Europa, antes de un breve paso por el Milan. Regresó al Atlético en 2016 y entonces se fue al Sagan Tosu de Japón en julio de 2019.

Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura. #PoderPrieto #DondeHayPrieturaHaySabrosura



Somos muchos los que estamos orgullosos de nuestro color de piel. pic.twitter.com/dVYF6SKrUj — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 26, 2021

‘Mi piel se respeta’: Tenoch Huerta, Yalitza Aparicio y otros famosos se pronuncian contra el racismo

Tenoch Huerta, Yalitza Aparicio, Maya Zapata, Luis Fernando Peña, Ianis Guerrero y otros famosos y famosas se han pronunciado en contra del racismo en México en sus redes sociales.

Tanto celebridades como usuarios y usuarias de internet han compartido fotografías suyas en redes sociales como Instagram y Twitter, junto al siguiente mensaje: “Mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura”, así como los hashtags #PoderPrieto y #DondeHayPrieturaHaySabrosura.

Esta campaña surgió luego del estreno de Versión Extendida, un proyecto de Tenoch Huerta, Estefanía Veloz y Panch Parra, que publicó su primer capítulo, sobre Racismo, el pasado 13 de mayo.

En este episodio, publicado en YouTube, se abordan distintas temáticas sobre el racismo en México y en los medios de comunicación. Como parte de la misma temática, la plataforma Racismo MX publicó este miércoles un nuevo episodio de su podcast, titulado ‘Racismo a la mexicana’.

Vive el entretenimiento #AlMáximo a partir del 29 de junio. #HBOMax pic.twitter.com/BcWCIgvuh3 — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

HBO Max llega a México el 29 de junio y te costará desde 99 pesos

¡Prepara tus palomitas y acomódate! A partir del 29 de junio, HBO Max, el servicio de streaming de WarnerMedia, estará disponible en México y el resto de Latinoamérica.

La compañía reveló que habrá dos planes de suscripción, Estándar y Móvil, cuyos precios son 149 y 99 pesos, respectivamente.

El plan Estándar incluye el acceso a 3 usuarios simultáneamente,descargas de contenido y video de alta definición. A diferencia del primer plan, el Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual.

Entre los títulos que podrás disfrutar en la plataforma se encuentran In the Heights, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda; The Suicide Squad, la película de superhéroes de DC Comics, y Space Jam: Una nueva era, protagonizada por LeBron James.

El servicio de streaming tendrá en exclusiva series como Friends y The Big Bang Theory, que le dijeron ‘adiós’ a Netflix en diciembre, y será el ‘hogar’ de House of the Dragon, la nueva serie derivada de Juegos de Tronos que se estrenará en 2022.





Con información de AP