¡De papa y de chicharrón!: Vendedor agrede a policías a ‘tacazos’ de canasta (VIDEO)

¡Volaron los tacos de canasta! Pero no porque se vendieran rápido, sino porque un vendedor le arrojó su comida a la policía de la Ciudad de México en el Centro Histórico, lo que provocó su detención y un video que se viralizó en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el sábado 10 de agosto en la avenida Pino Suárez, cerca del Zócalo de la Ciudad de México, cuando el vendedor de tacos, conocido en redes sociales como El Puro Veneno, atacó a dos miembros de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Estoy allá y no me dejan vender, estoy acá y no me dejan vender”, fue el reclamo del vendedor de tacos de canasta a las autoridades de la Ciudad de México, y les dijo que a él no le importaba perder los alimentos que vendía, y que no había faltado al respeto a nadie.

Sin embargo, a lo largo del video que se viralizó en redes sociales se ve cómo el vendedor avienta bolsas y tacos a un policía, quien no responde a la agresión hasta que las autoridades de la Ciudad de México le dicen que proceda “al R9″, es decir, a su detención.

La SSC dijo que todo comenzó cuando el comerciante, que también ofrece sus servicios en TikTok, discutía con un policía encargado del reordenamiento de la vía pública.

“El oficial se aproximó para apoyar al servidor público y en ese momento, el vendedor de comida se tornó agresivo, le aventó salsa y parte de su mercancía, mientras que los policías y empleados de reordenamiento lo invitaron a que se retirara del lugar debido a que en ese sitio no está permitida la venta en vía pública”, dijo la SSC en un comunicado.

Para el 11 de agosto, es decir, este domingo, el vendedor apareció nuevamente en el Centro Histórico, ahora en la avenida Francisco I. Madero, y luego de que se le pidiera que abandonara la zona porque no tenía permitido vender, se negó a acatar la instrucción, por lo que fue detenido y presentado ante un juez cívico, quien definirá la sanción que le aplicarán.

de lugar la verdad se me hace muy injusto esta manera en que trato a los policías el señor se apoda como el veneno espero reciba una sanción (sic) pic.twitter.com/RzmU9Df5GQ — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) August 13, 2024

Esto sabemos sobre los tacos de canasta del ‘Puro Veneno’ en CDMX

Los tacos de canasta del ‘Puro Veneno’ se han viralizado en redes sociales debido a que el dueño del negocio, un hombre de 44 años, ofrece sus servicios a domicilio o informa dónde estará vendiendo para que los visitantes al Centro Histórico de la Ciudad de México le compren.

Su popularidad ha alcanzado a personas famosas, ya que hasta los integrantes de Grupo Firme, que ofrecieron un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México en 2022, consumieron sus tacos de canasta y los recomendaron.

Incluso, en noviembre de 2021, en plena pandemia de COVID, Claudia Sheinbaum acudió a consumir sus tacos de canasta y dijo que “están muy buenos”. Incluso la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora virtual presidenta electa del país compartió un video en el que recomendó su servicio.

Cuando visites el zócalo capitalino no te puedes perder de comer unos ricos tacos de canasta “El Puro Veneno”, están muy buenos. pic.twitter.com/LfeAi6P8vj — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 14, 2021

Sin embargo, no es la primera ocasión que el hombre a cargo de los tacos de canasta responde de manera violenta, ya que en junio compartió en su propia cuenta de TikTok un video en el que se le ve lanzando tacos de canasta y salsa a policías.