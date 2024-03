Hoy No Circula para mañana viernes 8 de marzo: ¿A qué autos SÍ les tocan las restricciones?

El programa Hoy No Circula para el 8 de marzo operará de manera normal. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

¡Vientos huracanados! ¡Gracias, Ehécatl, dios del viento! La contingencia ambiental en CDMX y el Estado de México se suspendió la tarde de este jueves 7 de marzo, con lo que concluyó la aplicación del Doble Hoy No Circula para reducir la emisión de contaminantes.

Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en su reporte de las 15:00 horas. El documento señala que la suspensión de la contingencia ambiental se decidió debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia.

Aunque no lo creas, Ehécatl sí no echó la mano. De acuerdo con la CAMe, el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y una mayor velocidad del viento en el Valle de México. Es decir, la calidad del aire mejoró este jueves.

“Esto dio lugar a un valor máximo de ozono de 111 ppb, a las 15:00 horas en la estación Pedregal, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas serán mejores para la dispersión de contaminantes, el resto de la tarde de hoy”, por lo que se suspendió la contingencia ambiental.

Antes de que salgas a rodar con tu coche, es necesario que sepas que el Doble Hoy No Circula sigue vigente este jueves 7 de marzo, por lo que aún hay vehículos con restricciones para su circulación.

También debes saber que el programa Hoy No Circula para el 8 de marzo se aplicará de manera normal este viernes, día en que habrá calles cerradas en CDMX debido a la Marcha del 8M, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

¿Qué autos NO circulan mañana 8 de marzo?

Pese a la suspensión del Doble Hoy No Circula en CDMX y el Estado de México ante la mejora en las condiciones que permiten la dispersión de los contaminantes, las autoridades ambientales del Valle de México recordaron a los conductores y propietarios de vehículos que las reglas del No Circula siguen vigentes.

De esa manera, los vehículos que no pueden salir a las calles este viernes 8 de marzo en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México son:

Vehículos con engomado color azul , terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2.

, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. Los autos que no tienen holograma, es decir, que no han cumplido con la verificación vehicular.

Automóviles con permiso de circulación.

¿Cómo saber si mi carro circula? Estos vehículos están exentos del Hoy No Circula mañana viernes 8 de marzo

Con la aplicación del programa Hoy No Circula de manera normal, hay coches que quedan exentos de la medida.

Los que sí pueden circular son:

Autos con holograma de verificación 00.

Vehículos con holograma de verificación 0.

Autos eléctricos.

Automóviles híbridos.

Ahora que ya sabes cómo estará el Hoy No Circula para este viernes 8 de marzo, te recordamos que la autopista México-Pachuca tendrá dos días de bloqueos.

Los bloqueos están programados para el próximo domingo 10 y lunes 11 de marzo, por lo que los automovilistas deberán tomar precauciones, pues los manifestantes cerrarán diversos puntos de la carretera México-Pachuca.