Ratificación de Ernestina Godoy ‘en un vilo’: ¿Cuándo votan dictamen y cuáles son sus posibilidades?

Ernestina Godoy no logró ser ratificada como fiscal general de la Ciudad de México este miércoles 13 de diciembre, luego de que la bancada de Morena en el Congreso local ‘reventara’ la sesión debido a que no contaba con los votos suficientes para que se mantuviera en su cargo.

La sesión que comenzó a las 12:00 horas del miércoles fue protagonizada por los legisladores de Morena, quienes intervinieron hasta 15 veces en la tribuna a fin de recalcar los logros de Godoy al frente de la Fiscalía, así como criticar al PAN porque supuestamente no querían darle continuidad a la funcionara debido a la investigación que hay contra referentes de su partido en torno al Cártel Inmobiliario.

La oposición, liderada por el PRI y el PAN, reclamaron que Morena abarcó toda la sesión en elogios, así como excediendo el tiempo de sus intervenciones en tribuna a fin de llegar a las 17:00 horas, cuando terminan las sesiones, y forzar el término de la jornada.

Tal como acusó la oposición, a partir de las 17:00 horas se votó el cierre de la sesión y Morena optó por no continuar, dejando pendiente la ratificación en una primera instancia para la mañana de este jueves 14 de diciembre y posteriormente para enero.

¿Cuándo se votará la ratificación de Ernestina Godoy?

La fecha límite para votar la ratificación de Ernestina Godoy es el martes 9 de enero de 2024, un día antes de que termine su gestión.

Luego de que los diputdos de la Ciudad de México acordaran no incluir la votación para la ratificación de Godoy en la orden del día este jueves, la bancada de Morena dijo que no se comete ninguna ilegalidad al postergarla.

El reclamo de la oposición es que Morena no quiere votar la ratificación aún porque sabe que no cuenta con los votos necesarios para mantener a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, ya que cuenta por mucho con 42 de los 66 votos en la Cámara y no alcanza la mayoría calificada.

Morena no ha aceptado la votación ni debatido respecto a que por el momento no les alcanza para la ratificación; sin embargo advirtieron a la oposición que continúe Godoy o no, seguirán las investigaciones en su contra.

¿Cuáles son los escenarios para Ernestina Godoy?

Por el momento su permanencia al frente de la Fiscalía continúa en el aire, ya que el oficialismo y la oposición son conscientes de que, al menos hasta el jueves, no se lograron los votos suficientes para la ratificación.

En las próximas semanas es posible que existan negociaciones o que Morena intente llegar a puntos de acuerdo para asegurarle la titularidad de la Fiscalía a Godoy; sin embargo, la oposición continúa con la narrativa de no negociar nada.

Si Ernestina Godoy logra su ratificación se quedará como fiscala de la Ciudad de México al menos hasta 2028, ya que la aprobación del Congreso implica una extensión de cuatro años de sus funciones.

En caso de que no lo logre, Ernestina Godoy deberá abandonar la Fiscalía de la Ciudad de México a partir del 10 de enero.

Godoy no quedaría ‘desamparada’ políticamente, ya que el presidente Andrés Manuel Lóepz Obrador prometió que le daría un puesto en su administración, además de que podría continuar en algún cargo durante el próximo gobierno si la puntera en las encuestas Claudia Sheinbaum gana la Presidencia en 2024.