Golpe a las ‘nenis’: Avon se declara en quiebra en EU para resolver demandas por talco

En Estados Unidos, Avon, propietaria de la marca de belleza de venta directa por catálogo, se declaró en quiebra el lunes 12 de agosto, después de enfrentar una ola de demandas en la Unión Americana que alegaban que el talco en sus productos causaba cáncer, en un movimiento que su propietario, Natura, aseguró, no afectará a las operaciones de la empresa en otros países, incluyendo América Latina, región en la que se considera a México.

“Natura & Co, como el mayor acreedor de Avon Products Inc (API), apoya esta reorganización y considera que la decisión de API es un paso importante en la trayectoria de simplificación de Natura & Co, que comenzó hace un par de años. Según se explica en el comunicado, no se espera que este proceso tenga un impacto en las operaciones fuera de Estados Unidos, incluyendo las de América Latina, donde la integración de las marcas Avon y Natura sigue avanzando con firmeza”, informó en su reporte financiero del segundo trimestre, Fábio Barbosa, CEO de Natura &Co.

El directivo agregó que, de hecho, sus operaciones en Brasil y México continúan mostrando mejoría.

“Es importante destacar que en el segundo trimestre de 2024 se ha observado una mejora en las dinámicas de ingresos, reflejando un sólido desempeño de la marca Natura, con Brasil y México acelerando su ritmo respecto al primer trimestre de 2024, junto con una significativa recuperación de Avon CFT en Brasil, que se mantuvo prácticamente estable en comparación con el año anterior”, informó Bardosa.

La compañía se acogió al Capítulo 11 en Delaware mientras busca abordar 386 casos individuales relacionados con el talco, según su petición. Las operaciones internacionales no forman parte de la quiebra y están operando con normalidad, según el comunicado. Avon es un holding que vendió sus operaciones en Estados Unidos en 2016, según un comunicado separado.

¿Cuánto le ha costado a Avón defenderse de las demandas?

En Estados Unidos, Avon ya ha incurrido en 225 millones de dólares en costos de defensa de demandas por lesiones personales y pagos de acuerdos y no tiene “liquidez suficiente para litigar y/o resolver” los casos, dijo su director de reestructuración, Philip Gund, en documentos judiciales.

La compañía espera que el número de demandas “siga aumentando si no se encuentra una solución permanente”.

Avon es la última empresa que se declaró en quiebra para hacer frente a demandas derivadas de la venta de productos de talco. En particular, Johnson & Johnson ha intentado llegar a un acuerdo con los demandantes recurriendo a la quiebra varias veces y aún no ha tenido éxito.

La entidad ahora en quiebra es propietaria de la marca fuera de Estados Unidos y de sus negocios internacionales. Tiene una deuda de mil 300 millones de dólares, en su mayor parte con Natura & Co, con sede en Brasil, que la adquirió en 2020, dijo en documentos judiciales.

Como parte de la presentación del Capítulo 11, los activos de Avon se comercializarán y Natura ofrecerá comprarlos por 125 millones de dólares en ausencia de ofertas más altas.

Como parte de su oferta, la empresa brasileña cancelará 530 millones de dólares de deuda que le adeuda y proporcionará 43 millones adicionales para financiar la quiebra, según los documentos presentados.