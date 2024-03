Johnson & Johnson, acusado de vender talco de bebé ‘cancerígeno’; deberá pagar 75 mdd tras demanda

Johnson & Johnson pagará 75 millones de dólares para resolver una demanda de protección al consumidor presentada por Mississippi sobre el talco para bebés de la compañía, resolviendo un litigio en el que el estado había solicitado hasta 6 mil millones de dólares.

El pacto se produce mientras los abogados del estado y J&J se estaban preparando para un juicio sin jurado el próximo mes en Jackson, Mississippi. Así lo afirmaron fuentes que pidieron no ser identificadas porque el acuerdo aún no es público. Mississippi fue uno de los dos únicos estados que presentó una demanda por la comercialización de talco para bebés por parte de J&J.

El estado demandó a J&J por no advertir a los consumidores sobre los supuestos riesgos de cáncer asociados al polvo durante un período de casi 50 años. El acuerdo se produce mientras el mayor fabricante mundial de productos para el cuidado de la salud busca gestionar un número creciente de demandas de consumidores que lo acusan de ocultar los riesgos del producto, después de dos intentos fallidos de utilizar los tribunales de quiebras para imponer un acuerdo a los antiguos usuarios.

El litigio de una década, junto con la perspectiva de futuras demandas por cáncer, ha frenado el precio de las acciones de J&J, según han señalado en el pasado analistas como Chris Schott de JPMorgan Chase & Co. Las acciones subieron un 0,3 por ciento en las operaciones de Nueva York.

“De acuerdo con el plan que delineamos el año pasado, la compañía continúa buscando varios caminos para lograr una resolución integral y final del litigio por talco”, dijo Eric Haas , vicepresidente mundial de litigios de J&J, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Continuaremos abordando los reclamos de aquellos que no quieran participar en nuestra resolución consensuada de quiebra contemplada a través de un litigio o acuerdo”.

Debbee Hancock, portavoz de la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, no respondió de inmediato a las llamadas del jueves en busca de comentarios sobre el acuerdo.

Multas solicitadas

Como parte de su caso, Mississippi pidió a un juez que ordenara a J&J poner una advertencia en el talco para bebés vendido en el estado y obligar a la compañía a pagar hasta 10 mil dólares por cada violación de las leyes estatales de protección al consumidor vinculada a años de ventas.

El pacto sigue al acuerdo de J&J en enero de pagar 700 millones de dólares para resolver una investigación realizada por 42 estados de Estados Unidos sobre acusaciones que señalan a la compañía de comercializar erróneamente su talco para bebés al no advertir sobre posibles riesgos de cáncer.

El acuerdo de Mississippi no estaba cubierto por ese acuerdo, dijeron las fuentes. Solo este estado y Nuevo México han presentado demandas contra la comercialización de talco para bebés por parte de la empresa.

Mississippi y Nuevo México demandaron a Johnson & Johnson por la venta de talco para bebés. (Foto: Shutterstock)

J&J argumenta en presentaciones judiciales que sus productos a base de talco no causan cáncer y ha comercializado su talco para bebés de manera adecuada durante más de un siglo. También señala que los reguladores federales no le han exigido que coloque una advertencia sobre el cáncer en el frasco. La empresa ya no fabrica ni vende su talco para bebés a base de talco y lo reemplaza en todo el mundo con una versión de maicena.

La empresa con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, ofreció resolver todas las reclamaciones actuales y futuras de talco para bebés por 9 mil millones de dólares en la declaración de quiebra de una de sus unidades, pero los abogados de antiguos usuarios de talco han rechazado esa oferta. J&J ha prometido que una unidad presentará un tercer caso de quiebra con la esperanza de facilitar futuras conversaciones para llegar a un acuerdo.

J&J dijo en presentaciones de valores el mes pasado que ahora enfrenta casi 60 mil demandas de exusuarios de talco que culpan al polvo de sus cánceres. La compañía ha resuelto una reciente serie de casos listos para juicio, pero aún enfrenta algunos jurados de tribunales estatales a finales de este año.