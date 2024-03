Desabasto de medicamentos ‘pega’ a niñas y niños con cáncer en Hospital Materno Infantil de Toluca

L-Asparaginasa, Metrotexato, Daunorubicina, Imatinib y Desatinib, son los medicamentos que hacen falta para tratar a niños y niñas que padecen distintos tipos de cáncer en el Hospital Materno Infantil, inmueble que pertenece al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Así lo denunció una madre de familia, quien tiene a su pequeño de 11 años de edad enfermo de Leucemia Linfoblástica aguda de alto riesgo por cromosoma filadelfia.

Afuera de este hospital ubicado en Toluca, la señora lamentó el desabasto de medicamentos que existe y sostuvo que es falso que haya medicinas suficientes, como lo anunció el Gobierno de México.

“Dicen (en las noticias), que hay abastecimiento de medicamentos en todos los hospitales, eso es mentira, eso es mentira, porque a mí tan solo, apenas hace un mes que me operaron de la apéndice, me fui al Nicolás San Juan y también, desde gasas, desde vendas, cosas quirúrgicas tuvimos que costear, entonces, es mentira que hay medicamentos, que ya están abastecidos los hospitales, eso es mentira. Aquí en el hospital hay desabasto de medicamento, desde un Paracetamol, un Ibuprofeno, hasta quimios, que es lo que requieren nuestros niños”, exclamó.

Respecto a su pequeño, quien atraviesa por una recaída de Leucemia Linfoblástica aguda de alto riesgo por cromosoma filadelfia, la mujer sostuvo que es incosteable para su esposo que apenas gana tres mil 700 pesos quincenales, comprar el medicamento llamado L-Asparaginasa, que cuesta cuatro mil 800 pesos, mientras que, el Metrotexato tiene un costo de 280 pesos, la Daunorubicina cinco mil 300 pesos, el Imatinib 35 mil pesos y el Desatinib alcanza en las farmacias un precio de 60 mil pesos.

“Son medicamentos que son para quimioterapias que no hay aquí en el hospital. La Asparaginasa mi niño ocupa dos dosis en un día, se le ponen cada tercer día y son dos frascos que tenemos que adquirir para poderle poner su quimio. Desafortunadamente nosotros no tenemos los recursos, yo le comentaba a la doctora que, a veces se les hace fácil decir ‘pues consíganlo, papás’. Yo entiendo que no es problema de la doctora porque ella como dice, yo presiono arriba (con los directivos), pero arriba no me dan respuesta y ella nos decía, traten de conseguirlo, pero es un dinero que nosotros no tenemos”, denunció la madre afectada por el desabasto de medicina para tratar el cáncer.

Principalmente lo que requiere su niño es la medicina llamada Desatibim cuyo costo es de 60 mil pesos, pues anteriormente tenía recetado el Imatibim que costaba 35 mil pesos, pero ya está descontinuado.

“La enfermedad (del niño) sigue avanzando, la enfermedad es delicada porque es por recaída, es de nuevo la enfermedad y es como empezar de cero y, pues desafortunadamente más grave, entonces, si ese medicamento no se le aplica al niño, pues desafortunadamente de nada sirve lo avanzado sino se sigue el procedimiento de quimioterapias”, abundó la señora parada afuera del nosocomio gubernamental.

Se deteriora la salud del niño

La madre de familia oriunda del Valle de Toluca, subraya que, aún el año pasado su pequeño iba a la primaria Anáhuac, ubicada en el municipio de San Antonio la Isla, sin embargo, desde febrero pasado ha decaído su estado de salud y dejó los estudios.

“Está decaído, ellos tienen mucho cansancio, palidez, también dolor de huesos, mi niño no puede caminar bien, no tiene la fuerza necesaria para poder caminar, a mi se me complica, por ejemplo, si nos lo dan de alta, transbordarlo en transporte público, porque pues realmente no puede caminar bien, no tiene las fuerzas para poder caminar. Iba a la escuela, él era un niño hiperactivo y estaba en quinto grado de primaria, ahorita por la enfermedad no me es posible llevarlo…

Además del cáncer, el infante ya padece de ansiedad, por lo que uno de sus labios se ha lastimado, “ahorita está medicado por ansiedad”, dijo.

Un año estuvo sin tratamiento, él empezó con unos ganglios en el lado izquierdo, vinimos en noviembre (al Hospital Materno Infantil), le hicieron la biopsia y salió negativa, lo raro es que la enfermedad se escondió, porque realmente le hicieron la biopsia del ganglio y salió negativa, nuevamente regresamos en febrero a consulta con otorrino y nos mandan a urgencias porque el ganglio derecho ya estaba demasiado inflamado”, refirió la madre de familia.

El rebrote del cáncer, dijo, se logró detectar en su hijo luego de que se le practicó un aspirado de médula “es lo que les hacen para detectar esta enfermedad y salió positivo desafortunadamente”.

A la fecha en el Hospital Materno Infantil del ISSEMyM, hay entre 10 niños y niñas en promedio que padecen algún tipo de cáncer, principalmente tumor en tráquea, hemofilia y leucemia, acotó la madre de familia, sin embargo, hay desabasto de medicina para tratar el padecimiento.