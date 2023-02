Tom Brady se retira de la NFL: ‘Esta vez es para siempre’

La estrella del fútbol americano Tom Brady anunció que se retirará de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en un video publicado en línea.

“Voy a ir al grano de inmediato. Me retiro, para siempre”, dijo Brady en el video.

“Sé que el proceso fue algo grande la vez pasada, así que cuando me desperté esta mañana, pensé que lo mejor era empezar a grabar el video y dejarles saber”, dice Brady en el video. “No me voy a extender. En la vida uno debe tener un solo ensayo largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año pasado.

“Realmente les agradezco tanto, a cada uno de ustedes por apoyarme. A mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores. Esto podría seguir sin fin, hay demasiada gente. Gracias a todos por permitirme realizar mi sueño total. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

Brady, siete veces campeón del Super Bowl, también anunció su retiro el año pasado, solo para decir que regresaría a la liga unas semanas más tarde en marzo. El mariscal de campo llevó a los Tampa Bay Buccaneers a un récord de 8-9 y a los playoffs, perdiendo ante los Dallas Cowboys en la ronda de comodines.

Ha sido un período tumultuoso fuera del campo para Brady. Él y la modelo Gisele Bundchen finalizaron su divorcio en octubre, poniendo fin a una unión de 13 años entre dos de las personas con mayores ingresos en el mundo del deporte y la moda.

Tom Brady: sus logros y su fortuna

Brady es el líder de la NFL en cuando a yardas de pase (89.214) y touchdowns (649). Es el único jugador que ha ganado más de cinco Super Bowls y ha sido el jugador más valioso cinco veces.

Ganó tres veces el premio de jugador más valioso de la NFL, ha sido All-Pro tres veces y fue seleccionado al Pro Bowl 15 veces.

El año pasado se anunció que cuando Brady se retirara del deporte, se uniría a Fox Sports como analista en un contrato a 10 años por 375 millones de dólares.

Brady ha ganado más de 332 millones de dólares en 23 temporadas en la NFL, según la base de datos financiera Spotrac. Tiene acuerdos de patrocinio con Under Armour Inc. y Hertz Global Holdings Inc., entre otras grandes marcas.

Con información de AP