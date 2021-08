Liderazgo que se impulsa con cafeína

Cuando Starbucks anunció la abrupta salida de su segundo al mando en enero, Wall Street estaba inquieto por la noticia. La directora de operaciones, Rosalind Brewer, frecuentemente citada como una de las mujeres más poderosas en los negocios debido a la rápida expansión digital de la compañía, dejaría la empresa para liderar la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance Inc. Fue la segunda gran reorganización de ese mes. El jefe de finanzas de la cadena acababa de anunciar su retiro, lo que provocó una prueba del banco de gestión de Starbucks que los analistas de Gordon Haskett inicialmente llamaron “desconcertante”.

Pero perder a Brewer no fue el impacto sísmico que temía Wall Street. De hecho, es el tipo de evento que Starbucks espera siempre. Los reclutadores corporativos se han inclinado cada vez más hacia la empresa y su profundo banco de talentos emprendedores cuando buscan construir las C-suites en evolución de Estados Unidos. Y Starbucks lo sabe. “Estamos creciendo y desarrollando líderes para el mundo”, asegura Angela Lis, directora general de socios de Starbucks y responsable del desarrollo y el avance de las carreras. “Ese es, en realidad, un objetivo para nosotros”.

La empresa tiene muchas fortalezas organizacionales que otras compañías modernas quieren emular. La caza furtiva de su talento es una de las formas más rápidas de hacerlo. Starbucks comenzó a tener conversaciones difíciles sobre la discriminación en el lugar de trabajo años antes de los recientes cálculos raciales de sus rivales, cerrando miles de tiendas en Estados Unidos para impartir una tarde de capacitación anti-prejuicios en 2018. También mueve a los ejecutivos, por lo que pasan tiempo en el área de finanzas, operaciones y trabajos internacionales, que no son inusuales para un exalumno, dice Adam Parker, un reclutador en Stanton Chase que ayudó a colocar a los empleados de Starbucks en otros roles. La cultura Starbucks también significa rechazar ideas que podrían ser rentables, pero que tienen un impacto negativo en los trabajadores o los clientes. “A menudo decimos que no, y es muy difícil”.

Muchas empresas hablan de la cultura organizacional, pero no como lo hace Starbucks, han afirmado ex trabajadores. La empresa mantiene dos sillas vacías en cada reunión o conferencia: una para el cliente y otra para el empleado. Están acomodadas así c omo un recordatorio constante para no darles a los accionistas una consideración excesiva, dice Vivek Varma, quien había estado en Starbucks durante 12 años antes de irse en 2020 para dirigir la iniciativa filantrópica Emes Project, donde todavía trabaja a diario con el líder de Starbucks, Howard Schultz.

También es importante cómo se trata a los proveedores y no tanto de “ser grandes” en otros países, aseguró la presidenta de Starbucks, Mellody Hobson, en un evento virtual en semanas pasadas. “Todo eso se tiene en cuenta a la hora de manejar el negocio. Al final del día, creemos que todas esas consideraciones mejoran el valor para los accionistas”, comentó.

Si hay una “salsa secreta” en la capacitación de administración interna de Starbucks, es que se espera que los empleados piensen más allá de los resultados, comparte Lis. Si eso no encaja, dice, los nuevos empleados generalmente no duran mucho. “Nos enseñan a integrar y equilibrar los resultados no solo con lo que hiciste, sino con cómo lo hiciste”, asegura el ex ejecutivo de Starbucks, Adam Brotman.

Brotman, ahora director ejecutivo de la empresa de tecnología de restaurantes Brightloom, en la que ha invertido Starbucks, dejó la cadena de café en 2018 para convertirse en codirector ejecutivo del minorista de ropa J.Crew Group Inc. “Se trata de intentar cambiar la naturaleza del papel de una empresa pública”, afirma. Ese espíritu profundamente arraigado ha hecho que las oficinas centrales de Starbucks estén listas para los reclutadores. Chipotle Mexican Grill tiene dos ex ejecutivos de Starbucks en su equipo de directivos de nueve personas. Otros alumnos notables incluyen a Leanne Fremar, directora de marca de JPMorgan Chase & Co, y a Tony Matta, director de crecimiento de Clorox.

En mayo, Pinterest contrató a Christine Deiced como su nueva directora de personal, y aunque su empleador más reciente era Nordstrom, pasó más de una década subiendo de rango en Starbucks. “La experiencia en una empresa que parece acertar en la pieza cultural con más frecuencia que otras es algo de lo que otras empresas están ansiosas por aprender”, dice el reclutador Parker. Si parece que Starbucks supera su peso cuando se trata de capacitar a la próxima generación de líderes corporativos estadounidenses, es porque lo hace. Según un análisis de Bloomberg de las historias profesionales entre los empleados activos en los equipos de gestión, la cadena de café había producido tantos ejecutivos como empresas significativamente más grandes, incluidas Amazon y Walmart, que han pasado a formar parte del personal de los primeros puestos en otras empresas del S&P 500.

Además de Walgreens’s Brewer, varios ex ejecutivos de Starbucks han llegado muy lejos en otras compañías gigantescas. Annie Young-Scrivner se fue de Starbucks en 2017 después de más de siete años para convertirse en directora de Godiva Chocolatier y, desde entonces, ha sido nombrada directora ejecutiva de la compañía de belleza Wella. Además, la principal ejecutiva de Kohl’s, Michelle Gass, pasó más de 16 años en la cadena de cafeterías más grande del mundo.

Hay mucho talento dentro de Starbucks. Y a veces la gente regresa, como fue el caso de la actual directora financiera Rachel Ruggeri, quien dejó su puesto de finanzas en 2018 para convertirse en directora financiera del fabricante de mezcla de panqueques Continental Mills. Luego, regresó a Starbucks en medio de los cierres pandémicos el año pasado y fue nombrada sucesora del jefe de finanzas saliente cuando anunció su retiro en enero. “Nunca perdimos el contacto con Rachel”, dice Lis. “Eso también es una cuestión de la ‘salsa secreta’. Ella regresó con nosotros”.

