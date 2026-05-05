FORVIA muestra el auto sin tablero ni volante que viene pronto.

Auburn Hills, Michigan, Estados Unidos — Cuando vemos un auto nuevo, la idea generalizada es que todos sus sistemas y componentes fueron desarrollados por la propia marca. La realidad no puede ser más distinta. Si bien la mayoría de los fabricantes tienen sus propios centros de I+D, prácticamente todos recurren a proveedores externos para comprar tecnología ya desarrollada y adaptarla a sus modelos de producción.

FORVIA Saphir interior vista 2 El interior del Saphir elimina el tablero tradicional con el sistema Air Vision. Foto: FORVIA

FORVIA es uno de esos proveedores. Nacida de la fusión entre la francesa Faurecia y la alemana Hella en 2022, cuenta hoy con más de 260 sitios industriales y 78 centros de I+D en más de 40 países, lo que la posiciona como el séptimo proveedor automotriz más grande a nivel global. En México suma más de 20,000 colaboradores distribuidos en 23 plantas, tres centros de I+D y dos oficinas centrales en nueve estados de la república.

FORVIA Saphir vista 3 FORVIA Innovation Days 2026, Auburn Hills, Michigan. Foto: FORVIA

En sus instalaciones de Auburn Hills, Michigan, la compañía celebró una nueva edición de su evento Innovation Days, donde presentó avances tecnológicos agrupados en seis áreas de negocio: interiores, asientos, movilidad limpia, electrónicos, iluminación y accesorios.

¿Qué es FORVIA y qué presentó en su Innovation Days 2026?

Los temas centrales del evento fueron tres: electrificación y gestión de energía, conducción autónoma segura y experiencias digitales y sostenibles dentro de la cabina.

En el rubro de conducción autónoma, el componente más destacado fue el portafolio de radares de 77 GHz para sistemas ADAS: sensores de alta precisión con mayor alcance que los actuales, y significativamente más compactos y ligeros.

En sostenibilidad, el enfoque se tradujo en acabados elaborados con materiales reciclados —como cáscara de piña o mezclilla recuperado— aplicados en paneles de puertas, tablero y consola. La compañía se fijó el objetivo de que el 100% de sus innovaciones reduzcan las emisiones de CO₂ en al menos un 30%.

El prototipo Saphir: el auto sin tablero ni volante

El centro de atención fue el prototipo Saphir, un vehículo demostrador que concentra prácticamente toda la tecnología presentada en el evento.

Su propuesta más llamativa es Air Vision: un cristal que va de puerta a puerta y proyecta información de manera holográfica, eliminando por completo el cuadro de instrumentos y la pantalla central. El sistema se complementa con seguimiento ocular mediante una cámara en cabina que permite cambiar funciones solo con la mirada.

FORVIA Air Vision proyección holográfica Air Vision proyecta información holográfica sobre un cristal de puerta a puerta, eliminando el tablero convencional. Foto: FORVIA

El Saphir también mostró proyección de imagen en los paneles de las puertas delanteras que replica lo que ocurre en el exterior, como si el panel fuera transparente. Los asientos ajustan automáticamente sus soportes laterales y posición según el camino y el estilo de manejo, y pueden girar sobre su propio eje para que conductor y copiloto queden frente a frente con los pasajeros traseros al conducir en modo autónomo.

FORVIA asiento Transformer giratorio El Transformer Seat de FORVIA puede girar sobre su propio eje para el modo de conducción autónoma. Foto: FORVIA

En ese escenario, el volante se oculta y una consola central dinámica puede recorrer la cabina e intercambiarse por módulos: una estación de café o una mesa plegable para los cuatro ocupantes.

Tecnología que llegará antes de lo que imaginamos

Con presencia en más de 40 países y vínculos con más de 80 fabricantes a nivel mundial, estas propuestas no son ejercicios de estilo: llegarán a autos de producción antes de lo que imaginamos. FORVIA no diseña el auto que manejas hoy. Diseña el que manejarás en 2030.