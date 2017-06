Siete momentos de la elección

Las elecciones estatales de este domingo dejaron algunos momentos destacados, que van de las celebraciones de todos los contendientes hasta una amenazas de bomba en un hotel donde se reunía un equipo de campaña.



Aquí te dejamos siete momentos que marcaron los comicios:



El triunfo es de todos



Como suele acostumbrarse, diversos aspirantes, rivales entre sí, se proclamaron vencedores de sus contiendas, incluso cuando las encuestas de salida y los primeros resultados no les favorecieran. Desde Alfredo del Mazo en el Edomex, proclamado por su propio partido en Twitter como vencedor, aunque después borraron el mensaje, hasta Manuel Cota en Nayarit, quien dijo que las tendencias le eran favorables aunque aguardaría a los resultados oficiales, varios candidatos celebraron antes de tiempo.



Del Mazo encabeza el conteo rápido



En la contienda que fue el centro de los reflectores, Alfredor del Mazo despuntaba en la elección para gobernador en el Estado de México frente a su principal adversaria, la candidata de Morena, Delfina Gómez. Pasadas las 22:00 horas, el Instituto Electoral mexiquense dio a conocer los resultados del conteo rápido que daban hasta dos puntos de ventaja para el aspirante tricolor.



Y AMLO amenazó con un nuvo "casilla por casilla"



El dirigente nacional de Morena dio tres informes de lo sucedido en los comicios a lo largo de la noche, y en el último reiteró que, según sus cifras, Delfina había ganado la gubernatura mexiquense, misma que defenderían "acta por acta y casilla por casilla", en las palabras del tabasqueño.



Nayarit, el único triunfo claro



La de Nayarit fue la única de las tres contiendas por una gubernatura que tuvo una resolución clara desde la tarde. Antonio Echevarría, candidato de la alianza enabezada por PAN-PRD, aventajaba desde el comienzo del conteo, como lo marcaban las encuestas, a su adversario Manuel Cota.



Coahuila, sin rumbo claro



En contraparte, la elección de la entidad norteña fue la que se mantuvo más ajustada. A pesar del avance del PREP, los contendientes del PRI y del PAN, Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, respectivamente, no se despegaron por más de un punto porcentual la mayor parte del tiempo, con lo que no se podía definir a un claro ganador.



Hotel desalojado en Veracruz



En el puerto de Veracruz, el hotel DoubleTree by Hilton, donde se encontraba el equipo de campaña del panista Fernando Yunes, tuvo que ser evacuado ante la amenaza de una bomba en el inmueble.



Le 'meten el freno' al acarreo



Apenas en las primeras horas de la jornada, la Fepade informó que investigaba un operativo de 70 autobuses para movilizar a votantes entre Ecatepec y Nezahualcóyotl, aunque no se había determinado qué partido era responsable de esta maniobra.