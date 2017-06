Conteo rápido y El Financiero coinciden: gana Del Mazo por 2%

TOLUCA.- Con una diferencia de apenas dos puntos, ganó el PRI en la elección del Estado de México con su candidato Alfredo del Mazo, de acuerdo con los resultados del Conteo Rápido aplicados en mil 347 casillas.



El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, dio a conocer los resultados del Conteo Rápido, que es la primera vez que se aplica en la entidad, donde la alianza que encabeza el priista Alfredo del Mazo tuvo un piso mínimo de 32.75 por ciento, por un máximo de 33.59 puntos, mientras que Delfina Gómez, de Morena, quedó en segundo lugar con un piso mínimo de 30.73 y un máximo de 31.53.



Como se esperaba, Juan Zepeda, del PRD, logró quedar en tercer lu-gar, con lo cual dio vida a su partido, al tener un mínimo de 17.6 y un máximo de 18.28. La panista Josefina Vázquez Mota, quien empezó como puntera, se fue al cuarto lugar, con 10.99 y 11.57%.



En esta elección la ciudadanía salió a votar, ya que la participación fue de entre 53.3 a 54.1 por ciento y en la anterior, donde ganó Eruviel Ávila, fue de 46.1 por ciento.



En una elección extremadamente cerrada, el PRI y Morena decidieron declararse triunfadores. Sin embargo, ninguno tuvo contundencia al proclamar su triunfo, las horas pasaban y todos esperaban el Conteo Rápido que definiera el futuro del Estado de México, que no ha conocido la alternancia y todo parece indicar que no la conocerá.



Horacio Duarte, dirigente de Morena, advirtió que los resultados dados a conocer por el Instituto Electoral del Estado de México tienen un margen de error del 5 por ciento y con una diferencia de tan sólo dos puntos, hay un empate técnico, por lo que el triunfador todavía no está definido y esperarán el cómputo distrital del miércoles próximo.



Aseguró que impugnarán la elección, pero que su protesta será pacífica y por los cauces legales.



El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que tienen todo para ganar la elección en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todavía no se había conocido el resultado del conteo cuando la música de cumbia ya se escuchaba afuera del Comité Directivo Estatal del PRI, pero Del Mazo tardó en festejar su triunfo, casi una hora después de que se dieran a conocer los resultados.



Pero desde las seis de la tarde en las redes sociales lo habían declarado triunfador, claro que se arrepintieron ante lo cerrado de los resultados de la contienda y decidieron bajar el tuit, situación que aprovechó Morena para asegurar que había triunfado.



Andrés Manuel López Obrador fue el primero en reaccionar, subió un video a Facebook en el que aseguró que el IEEM les dio un “descontón al estilo priista”, y que no aceptará los resultados del conteo rápido pues van a demostrar que la ganadora es Delfina Gómez.



Después de que se dio a conocer el triunfo de Del Mazo, la candidata de Morena, Delfina Gómez, aseguró que ganó la elección y que esperará los resultados del PREP y recolectarán todas las actas para demostrar su triunfo.



Y una vez más fue apoyada por su líder con otro video, en el que señaló que “Delfina es la gobernadora electa en términos reales, lo que acaba de hacer el IEEM es una farsa, una vil simulación”, y aseguró que van a defender el voto casilla por casilla, “no vamos a claudicar”.



Los candidatos del PAN y del PRD reconocieron que los resultados no les favorecieron, y dejaron abierta la posibilidad de acudir a tribunales.