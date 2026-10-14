Conductor Elite para la profesionalización de los operadores: International Motors México

Entre los desafíos que enfrenta la industria del autotransporte destacan la eficiencia operativa, la reducción de costos y el fortalecimiento de la seguridad vial. Para apuntalar al sector International Motors México presentó Conductor Elite, una solución enfocada en el desarrollo profesional de los operadores, que coloca al factor humano en el centro de la transformación del transporte de carga.
Durante la Convención Nacional 2026 organizada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Carlos López, vicepresidente de Ventas de Soluciones International LATAM, dijo que el futuro del autotransporte de carga no dependerá únicamente de la incorporación de vehículos más avanzados o tecnologías de última generación, sino de la capacidad de los operadores para aprovechar al máximo esas herramientas.
“Detrás de cada unidad hay un operador cuyas decisiones impactan directamente en la seguridad, en el consumo de combustible, en el cuidado del vehículo y en la eficiencia de toda la operación”, señaló López.
Conductor Elite surge bajo la premisa de que el rendimiento también se entrena, por ello la plataforma fue diseñada para fortalecer las habilidades de conducción, promover mejores prácticas operativas y convertir esos hábitos en beneficios tangibles para las empresas transportistas.
El directivo explicó que la estrategia de lanzar esta plataforma responde a la necesidad creciente que tiene la industria en México de profesionalizar el papel del operador y reconocer que su desempeño tiene un impacto directo en la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las flotas.
La herramienta permitirá a las compañías monitorear y evaluar el desempeño de sus conductores, identificar áreas de oportunidad y acompañar su proceso de mejora mediante indicadores que contribuyan a generar operaciones más seguras y eficientes.
Al concluir la capacitación, los conductores reciben una certificación oficial DC3, una Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales, un documento supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“International busca que la conducción en el autotransporte sea vista como una profesión que requiere capacitación continua, perfeccionamiento y evaluación permanente. La profesionalización del operador representa uno de los mayores diferenciadores competitivos para el transporte moderno. Bajo esta visión, la tecnología deja de ser únicamente una herramienta embarcada en el vehículo y se convierte en un recurso para desarrollar talento. aseguró Carlos López, vicepresidente de Ventas de Soluciones International LATAM.
Puntos clave de Conductor Elite:
- Enfoque en el operador: Conductor Elite pone al conductor en el centro de la estrategia de mejora operativa, bajo la premisa de que el desempeño de una flota depende tanto de la tecnología como de las habilidades de quien la conduce.
- Desarrollo profesional continuo: La plataforma considera la conducción como una profesión que requiere capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento constante.
- Mejora de hábitos de conducción: Está diseñada para ayudar a los operadores a adoptar prácticas que favorezcan una conducción más segura, eficiente y productiva.
- Evaluación del desempeño: Permite a las empresas medir y dar seguimiento al rendimiento de sus operadores a través de indicadores de conducción.
- Identificación de áreas de oportunidad: Los transportistas pueden detectar comportamientos o prácticas que afectan la seguridad, el consumo de combustible o la eficiencia de la operación.
- Impulso a la seguridad vial: La solución busca reducir riesgos mediante una conducción más profesional y basada en mejores prácticas.
- Mayor eficiencia operativa: Los buenos hábitos de conducción contribuyen a optimizar el uso del combustible, el cuidado de los vehículos y el desempeño general de la flota.
- Incremento de la productividad: Una mejor conducción se traduce en operaciones más rentables y competitivas.
- Uso estratégico de la tecnología: La plataforma convierte los datos y métricas de operación en herramientas para el desarrollo del talento humano.