Conductor Elite para la profesionalización de los operadores: International Motors México

Entre los desafíos que enfrenta la industria del autotransporte destacan la eficiencia operativa, la reducción de costos y el fortalecimiento de la seguridad vial. Para apuntalar al sector International Motors México presentó Conductor Elite, una solución enfocada en el desarrollo profesional de los operadores, que coloca al factor humano en el centro de la transformación del transporte de carga.

Durante la Convención Nacional 2026 organizada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Carlos López, vicepresidente de Ventas de Soluciones International LATAM, dijo que el futuro del autotransporte de carga no dependerá únicamente de la incorporación de vehículos más avanzados o tecnologías de última generación, sino de la capacidad de los operadores para aprovechar al máximo esas herramientas.

“Detrás de cada unidad hay un operador cuyas decisiones impactan directamente en la seguridad, en el consumo de combustible, en el cuidado del vehículo y en la eficiencia de toda la operación”, señaló López.

Conductor Elite surge bajo la premisa de que el rendimiento también se entrena, por ello la plataforma fue diseñada para fortalecer las habilidades de conducción, promover mejores prácticas operativas y convertir esos hábitos en beneficios tangibles para las empresas transportistas.

El directivo explicó que la estrategia de lanzar esta plataforma responde a la necesidad creciente que tiene la industria en México de profesionalizar el papel del operador y reconocer que su desempeño tiene un impacto directo en la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las flotas.

La herramienta permitirá a las compañías monitorear y evaluar el desempeño de sus conductores, identificar áreas de oportunidad y acompañar su proceso de mejora mediante indicadores que contribuyan a generar operaciones más seguras y eficientes.

Al concluir la capacitación, los conductores reciben una certificación oficial DC3, una Constancia de Competencias o de Habilidades Laborales, un documento supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“International busca que la conducción en el autotransporte sea vista como una profesión que requiere capacitación continua, perfeccionamiento y evaluación permanente. La profesionalización del operador representa uno de los mayores diferenciadores competitivos para el transporte moderno. Bajo esta visión, la tecnología deja de ser únicamente una herramienta embarcada en el vehículo y se convierte en un recurso para desarrollar talento. aseguró Carlos López, vicepresidente de Ventas de Soluciones International LATAM.

La tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en un recurso para desarrollar talento.

Puntos clave de Conductor Elite: