Vitamina E: ¿qué es y cómo ayuda a mejorar la circulación de la sangre?

Las vitaminas proporcionan nutrientes diversos para el funcionamiento del cuerpo, y existen 13 que son esenciales.

Existen dos tipos de vitaminas: las liposolubles, que son aquellas que ayudan al hígado, el tejido grado y los músculos (las vitaminas A, D, E y K); y las hidrosolubles, que no se almacenan en el cuerpo y deben ser consumidas regularmente para evitar deficiencias (vitaminas C, B1, B2, B3, B6, y otras), de acuerdo con Medline Plus.

En esta ocasión hablaremos sobre la vitamina E, que es liposoluble, y se almacena en el tejido grado y en el hígado, para entender cómo sirve para mejorar la circulación de la sangre.

¿Qué es la vitamina E y cómo funciona en el cuerpo?

La vitamina E es un antioxidante que también es conocido como tocoferol, según Medline Plus.

Esta vitamina ayuda a que el cuerpo forme glóbulos rojos y a utilizar la vitamina K.

Además, ayuda a ensanchar los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule.

Al ser un antioxidante, la vitamina E protege el tejido corporal de los radiales libres, los cuales pueden causar daños a las células, tejidos y órganos.

Los radiales libres son compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos en energía, pero también están presentes en el ambiente en el humo de los cigarros, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta, apunta el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos.

El NIH destaca que la vitamina E también estimula el sistema inmunitario, el cual combate a las bacterias y los virus.

La vitamina E que una persona necesita cada día depende de la edad. Por ejemplo, los bebés de entre 0 y 12 meses requieren entre 4 y 5 miligramos (mg), mientras que en la infancia, de 1 a 13 años de edad, la cantidad varía de 6 hasta 11 mg. Una persona adulta requiere 15 mg.

¿En qué alimentos se encuentra la vitamina E?

La vitamina E se encuentra de manera natural en varios alimentos, por ejemplo:

Aceites vegetales (aceite de germen de trigo, de girasol, de cártamo, de maíz y de soja).

Frutos secos (maní, avellana, almendras)

Semillas (semilla de girasol, por ejemplo)

Hortalizas de hojas verdes (espinaca y brócoli)

También puedes hallar vitamina E en suplementos o cápsulas, detalla el NIH.

Con información de Medline Plus y el NIH.