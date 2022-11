Benceno: ¿Qué es este químico hallado en champús secos y cuál es su relación con el cáncer?

En Estados Unidos hay una nueva alerta, ya que los champús secos más vendidos, incluidos Not Your Mother’s y Batiste de Church & Dwight Co, contienen altos niveles de benceno, el químico que causa cáncer y que llevó a Unilever a retirar su producto de los estantes a principios de este mes, según un nuevo estudio independiente.

Valisure, un laboratorio analítico con sede en New Haven, Connecticut, analizó 148 lotes de 34 marcas de champú seco en aerosol y descubrió que el 70 por ciento contenía benceno. El químico puede causar ciertos tipos de cáncer en la sangre, como la leucemia.

¿Qué son los bencenos?

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, los bencenos son sustancias químicas que se caracterizan por ser líquidas e incoloras, pero que cuando están en temperatura ambiente, se identifican con un color amarillo.

Es un componente natural del petróleo crudo, además está presente en gases de volcanes y en los incendios forestales.

¿En qué otros productos se puede encontrar benceno?

Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que las personas están expuestas al benceno en espacios cotidianos:

Humo del tabaco.

Emisiones industriales.

Pegamentos, pinturas para muebles y detergentes.

Aire en estaciones de gasolina.

Áreas de desechos industriales.

Productos de limpieza.

Productos para quitar pintura.

¿Por qué el benceno es peligroso?

Los expertos indican que las personas se exponen al benceno principalmente cuando lo respiran en el aire.

Por ello, las personas que pueden presentar afectaciones son por ejemplo, trabajadores de diversas industrias que están expuestos por mucho tiempo al componente.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos indica que el humo del cigarro representa el 50 por ciento del total de la exposición de las personas al benceno en este país.

Los CDC señalan que cuando las personas se exponen de manera prolongada a los bencenos, estos hace que las células dejen de funcionar adecuadamente.

Detallan que la médula ósea deja de producir suficientes glóbulos rojos, lo que provoca anemia y más adelante leucemia, un tipo de cáncer de sangre.

‘’Además puede dañar el sistema inmunológico al cambiar los niveles de anticuerpos en la sangre’', señala a CDC.

Con información de Bloomberg.