Alertan por altos niveles de benceno, químico causante de cáncer, en shampoos secos

Los champús secos más vendidos, incluidos Not Your Mother’s y Batiste de Church & Dwight Co., contienen altos niveles de benceno, el químico que causa cáncer que llevó a Unilever a retirar su producto de los estantes a principios de este mes, según un nuevo estudio independiente.

Valisure, un laboratorio analítico con sede en New Haven, Connecticut, analizó 148 lotes de 34 marcas de champú seco en aerosol y descubrió que el 70 por ciento contenía benceno. El químico puede causar ciertos tipos de cáncer en la sangre, como la leucemia.

La compañía presentó una petición ante la Administración de Drogas y Alimentos de EU para que se retiren los productos que contienen la sustancia.

Los resultados se suman a las preocupaciones de que los productos que se venden sin receta en farmacias y tiendas de comestibles en EU podrían presentar riesgos para la salud no detectados anteriormente.

Durante el año pasado, Valisure encontró benceno en los populares protectores solares en aerosol, antitranspirantes y desinfectantes para manos. Las tiendas han retirado los productos de los estantes, mientras que los reguladores y los fabricantes analizan más de cerca si las impurezas pasan desapercibidas en una cadena de suministro compleja.

Not Your Mother’s, el shampoo con más altos niveles de benceno

Los niveles más altos de benceno entre los champús secos se encontraron en una marca popular llamada Not Your Mother’s, que promociona sus “ingredientes limpios y de calidad”. Otras marcas que se encontró que tenían niveles elevados de benceno incluyeron Batiste, Sun Bum y John Paul Mitchell Systems.

La petición de Valisure no incluía los champús secos ya retirados del mercado por su alto contenido de benceno, como Dove, Suave y Bed Head, todos de Unilever, así como Pantene y Herbal Essences de Procter & Gamble Co.

Los niveles de benceno que Valisure encontró en algunos de los champús secos, utilizados para refrescar el cabello entre lavados, son significativamente más altos que cualquier producto de cuidado personal que el laboratorio haya probado antes, mostró el estudio.

Church & Dwight, Not Your Mother’s, Sun Bum y John Paul Mitchell Systems no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Valisure obtiene ingresos de las asociaciones que tiene con empresas para verificar la calidad de ciertos productos, como un acuerdo que tiene con Gojo Industries Inc., el fabricante del desinfectante para manos Purell. También tiene inversores, incluido Realist Ventures, que también tiene su sede en Connecticut.

Champús más vendidos

Batiste, Not Your Mother’s y Dove son las marcas de champú en seco más vendidas en EU, con Batiste representando el 44 por ciento de los 309 millones de dólares en ventas en el año que finalizó el 10 de julio entre las 10 marcas principales, según IRI, una empresa con sede en Chicago.

Las ventas de champú seco aumentaron un 22 por ciento respecto al año anterior, dijo IRI.

El director ejecutivo de Church & Dwight, Matt Farrell, dijo a los inversionistas en una llamada de ganancias el 28 de octubre que el uso de Batiste aumentó un 37 por ciento en el tercer trimestre con respecto al año anterior, lo que le dio a la compañía una participación de mercado del 46 por ciento.

El director financiero, Rick Dierker, agregó: “Batiste está creciendo como loca. Lo está haciendo fantástico, no podemos satisfacer toda la demanda, el consumo ha aumentado drásticamente”.

Un spray de una lata de champú seco Not Your Mother’s Beach Babe contenía 158 partes por millón de benceno, según los hallazgos de Valisure. En estudios anteriores, el laboratorio encontró protectores solares con hasta 6 partes por millón, desinfectantes para manos con 16 partes por millón y antitranspirantes con 18.

Una lata de Batiste Bare Dry Shampoo contenía 15 partes por millón de benceno en un rociado. La Agencia de Protección Ambiental ha dicho que la inhalación crónica de benceno a niveles de 0.4 partes por billón durante la vida podría provocar un cáncer adicional por cada 100 mil personas, una medida de riesgo que también utiliza la FDA.

“El champú en seco no es un producto que se usa una sola vez y se termina”, dijo David Light, director ejecutivo de Valisure. “Mucha gente lo usa una vez al día, o algunas veces a la semana”.

Unilever no respondió a las preguntas sobre los niveles de benceno que se encuentran en sus productos.”Habíamos visto cantidades significativas de benceno en los productos de Unilever antes de que fueran retirados del mercado”, dijo Light, declinando especificar las cantidades.

P&G fue el primero en retirar el champú seco en diciembre, retirando las versiones de Pantene y Herbal Essences de los estantes. El movimiento se produjo después de que P&G probara toda su cartera de aerosoles tras las revelaciones del trabajo anterior de Valisure. Ningún otro fabricante importante de bienes de consumo ha revelado públicamente pruebas internas similares.

Benceno presente en protectores solares y desinfectantes

Valisure ha encontrado altos niveles de benceno en los protectores solares en aerosol, incluidas las versiones de los productos Neutrogena de Johnson & Johnson; antitranspirantes en aerosol como las marcas Procter & Gamble’s Secret y Old Spice; y algunos desinfectantes para manos que se introdujeron en el mercado al comienzo de la pandemia de coronavirus en 2020.

Las cadenas de suministro que llevan a los consumidores sus productos de cuidado personal son esfuerzos complejos que abarcan todo el mundo, lo que dificulta determinar con precisión dónde se introducen las toxinas.

Los problemas potencialmente se remontan “desde que una materia prima se contamina y pasa por toda la cadena de suministro global, a través de todas las manos que tiene que tocar y todos los puntos de control de calidad que se supone que están allí, dijo Luz. Después de todo eso, “todavía termina en el estante en manos de los clientes, en sus hogares, con niveles tan alarmantemente altos de contaminación. Eso es muy preocupante”.

Algunas empresas han señalado que los propulsores son el problema. Los productos de cuidado personal en aerosol, incluidos los champús secos, a menudo contienen propulsores como propano y butano, que son destilados de petróleo que se obtienen al refinar el petróleo crudo.

El benceno es un contaminante conocido de los productos derivados del petróleo. Se supone que el propano y el butano que se usan en los productos de cuidado personal se purifican para que no haya benceno presente. La FDA ha confirmado que los propulsores son una fuente potencial de contaminación por benceno.

El 29 de julio, Edgewell Personal Care Co. retiró del mercado su protector solar en aerosol Banana Boat Hair & Scalp debido a la contaminación con benceno. La compañía dijo que los “niveles inesperados de benceno provinieron del propulsor que rocía el producto fuera de la lata”.

La FDA ha pedido a las empresas que fabrican productos farmacéuticos con alto riesgo de estar contaminados con benceno, como protectores solares, que analicen la toxina.

El champú seco es un cosmético que la FDA regula, pero no tan estrictamente como lo hace con los medicamentos.

No hay regulación

Si bien la FDA no ha establecido límites de benceno para los cosméticos, sí dice que los productos no deben contener “ninguna sustancia venenosa o nociva”. En las solicitudes de medicamentos, la FDA permite niveles de dos partes por millón de benceno si “el uso es inevitable para producir un producto farmacéutico con un avance terapéutico significativo”.

Valisure ha pedido a la FDA que aclare que no existe un nivel aceptable de benceno en los productos cosméticos y que desarrolle pautas para las pruebas de benceno en los cosméticos.

El análisis de Valisure encontró una variación extrema en los aerosoles, incluso de la misma lata, “lo que sugiere una composición inconsistente del producto y/o aerosolización en algunos productos”, dijo el laboratorio en la petición.

Mientras que el champú seco Not Your Mother’s Clean Freak contenía 143 partes por millón de benceno en el primer rociado, el cuarto rociado contenía 93 partes por millón. Los hallazgos de Valisure, incluida una lista de champús secos contaminados, se pueden encontrar en la petición que presentó ante la FDA.

La contaminación podría ser incluso mayor que esos hallazgos, mostró un estudio ampliado.

Valisure ha estado probando benceno en productos de cuidado personal durante algún tiempo, pero con su sonda de champú seco, los investigadores adoptaron un enfoque más profundo.

El laboratorio se asoció con Syft Technologies, una empresa que diseña y vende equipos de análisis de gases traza, para realizar pruebas de medición directa del aire, que pueden capturar con mayor precisión los niveles de benceno. Syft tiene su sede en Nueva Zelanda y una oficina en Pittsburgh.

Cuando Valisure prueba un producto, utiliza un procedimiento estándar que requiere colocar una muestra en un vial. Esto significa que algunas sustancias químicas pueden escapar antes de que se midan. Syft utiliza un método que detecta los niveles químicos en el aire, incluido lo que se rocía desde una lata de aerosol. Usando los datos de Syft, Valisure determinó que es posible que los niveles reales de benceno en el champú seco en aerosol puedan ser de 10 a 50 veces más altos que lo que revelan las pruebas estándar.

Por ejemplo, Syft encontró niveles de benceno de mil 600 partes por billón, 4 mil veces más altos que la guía de la EPA, en la nube inicial de un rociado de 10 segundos del champú seco de Not Your Mother. La exposición a más largo plazo mostró alrededor de 36 partes por mil millones, con Syft tomando medidas en un espacio de 550 pies cúbicos durante 15 minutos. Usando esos datos, Valisure calculó que la concentración de benceno en Not Your Mother’s puede ascender a 340 partes por millón, o 170 veces el límite de medicamentos de la FDA.

Los datos basados en los hallazgos de Syft probablemente imitan más de cerca las condiciones del mundo real. “Esto es particularmente peligroso”, dijo Light.