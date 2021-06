Ordenan a Gobierno Federal abastecimiento de medicamentos para niña con leucemia

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó al Gobierno Federal que garantice el abasto de medicamentos para Natalia, una niña con leucemia, sin importar si son costosos.

Magistrados confirmaron el amparo que otorgó a la menor el juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa, el cual había sido impugnado por la Secretaría de Salud.

La dependencia intentó anular la protección de la justicia federal concedida a Natalia en el juicio 273/2020, pese a que la ley establece su obligación de coordinar, diseñar e implementar la estrategia de la política nacional de medicamentos e insumos para la salud, entre ellos los relativos al tratamiento de cáncer en los grupos infantiles y de adolescencia.

Al otorgar el amparo a la niña, el juez Décimo de Distrito, Andrés Martínez Martínez, determinó:

“El Estado tiene la obligación de proveer los insumos y medicamentos necesarios esenciales (los que brinden los mayores beneficios) para la salud, no importa si son costosos ni que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, ya que el componente activo seleccionado para incluir un medicamento en el cuadro básico debe ser en cantidad y calidad comprobada para otorgar un mejor bienestar al paciente”.

Los magistrados del tribunal colegiado desecharon la impugnación de la Secretaría de Salud, confirmaron la resolución del juez y obligaron a las autoridades federales a implementar las políticas públicas que consideren necesarias para la adquisición y distribución en el país de los medicamentos denominados metotrexato, vincristina, mercaptopurina, imatinib, ciclofosfamida, ifosfamida y asparginasa o cualquier otro que por prescripción médica sea indispensable para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda que sufre la menor.

El juez Andrés Martínez Martínez escribió un mensaje a Natalia, en el que refiere que su papá le platicó su situación médica y lo difícil que ha sido conseguir los medicamentos para llevar a cabo el tratamiento y que se sienta bien.

“Quiero que sepas que después de analizar lo que nos contó tu papá, sé que recibir tu tratamiento es algo muy importante para no poner en riesgo tu salud y que por esa razón es necesario que tus papás puedan conseguir los medicamentos en México, pues la falta de ellos en el país es por lo que pides nuestra ayuda.

“Te quiero platicar que dicté una sentencia, que no es otra cosa que una solución al problema que me contaste, para que el Estado mexicano, a través de las autoridades competentes, respete tu derecho a la salud y traiga al país los medicamentos que necesitas para que puedas continuar con tu tratamiento y que a tus papás no les sea difícil conseguirlos”.

Martínez Martínez le aseguró que estará pendiente de que se cumpla lo ordenado en la sentencia “para garantizar la protección a tus derechos, pues sé lo importante que es para ti y tus papás que tu salud mejore. Ten por seguro que haré todo lo posible para que ello suceda”.