COVID: ¿Cuáles son los síntomas de la variante ómicron en personas vacunadas?

Aunque las vacunas han contribuido a contrarrestar la gravedad de la enfermedad por COVID-19, las variantes del virus siguen apareciendo y se fortalece. Un gran ejemplo es ómicron, que en enero trajo la cuarto ola de contagios a México y sus subavriantes BA.5 Y BA.4 han sido protagonistas de la quinta.

Por ello, diversas comunidades científicas en el mundo ahora exploran los síntomas específicos que puede tener un paciente que ya fue vacunado.

Un análisis de Noruega reveló diversos síntomas que las personas vacunadas que se contagian con ómicron presentan.

En la investigación Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway, November to December 2021 se analizó a 111 personas, donde el 89 por ciento de ellas se habían vacunado con dos dosis de biológicos ARNm y todavía no tenían un refuerzo.

Estos fueron los síntomas que presentaron al contagiarse de COVID-19 ómicron:

Tos persistente, con duración de dos a seis días.

Secreción nasal, la molestia estuvo presente por dos a 12 días.

Cansancio, este síntoma se presentó de dos a cuatro días.

Fatiga muscular. Estuvo presente por dos a cuatro días.

Dolor de cabeza. La molestia se presentó entre dos y cuatro días.

Dolor de garganta. El síntoma estuvo por tres a cinco días.

Fiebre, con duración de dos a tres días.

Estornudo. Estuvieron presentes entre tres y cuatro días.

¿Cuántos días duran los síntomas de COVID con Delta y Ómicron? Spoiler: las vacunas son clave

La enfermedad ha cambiado y ahora una pregunta clave podría ser ¿cuánto dura el COVID cuando las variantes son delta u ómicron?

Un informe de The Lancet dice que los síntomas con las subvariantes de ómicron, BA.4 y BA.5 duran cuatro días respecto a BA.1.

La publicación detalló que los síntomas relacionados con el COVID duran tres días menos que quienes se infectan con la variante ómicron.

El estudio Symptom prevalence, duration, and risk of hospital admission in individuals infected with SARS-CoV-2 during periods of omicron and delta variant dominance: a prospective observational study from the ZOE COVID analizó el historial clínico de 60 mil personas vacunadas en Reino Unido y encontró que quienes tienen al menos dos dosis más de refuerzo, sufren 4.4 días de síntomas de COVID.

En cuanto a quienes se infectaron de la variante delta y sólo tienen tres dosis, los síntomas de la enfermedad se manifiestan por 7.7 días.