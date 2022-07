Infecciones previas a ómicron no generan más inmunidad contra COVID: estudio

Las infecciones por COVID-19 previas a ómicron no representan mayor inmunidad contra el virus del SARS-CoV-2, reveló un estudio publicado en la revista Science.

Aunque la vacunación de 2 o 3 dosis protege contra la enfermedad grave y la hospitalización, esta ofrece poca protección contra la transmisión de ómicron, de la que actualmente se identifican “36 mutaciones codificantes en espiga, asociadas con alta transmisión, tendencia a infectar células del bronquio superior y presentación con síntomas similares a los de la gripe”.

El estudio se propuso identificar hasta qué punto la infección por ómicron aumenta la inmunidad de las células B, encargadas de elaborar los anticuerpos para luchar contra bacterias, y de las células T que destruyen las propias células del cuerpo que se han infectadas con el virus.

Para ello se analizó a un grupo de trabajadores de la salud con infección leve y asintomática por SARS-CoV-2 con la variante alfa, delta y luego ómicron durante oleadas sucesivas de infección y después de la primera, segunda y tercera dosis de vacuna de ARN.

Los resultados de la investigación conformada por más de 12 científica señalan que “a las tres dosis de la vacuna, las respuestas de anticuerpos se habían estancado, independientemente del historial de infecciones”. Independientemente de la variante contraída en olas anteriores, el sistema inmune se debilitó.

Ante una nueva ola de infecciones que se propaga por Europa y Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los gobiernos y sistemas de salud a tomar medidas para frenar los contagios por COVID-19.

Las subvariantes de ómicron están elevando el número de casos y provocando más muertes, dijo este 12 de julio el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa en Ginebra.

“Nuevas olas del virus demuestra que el COVID-19 no está cerca de terminar”, dijo Tedros, y agregó que está “preocupado por una tendencia de muertes al alza”.

Europa se encuentra en el centro de una nueva ola de casos impulsada por las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5 debido a que las personas están asistiendo a grandes reuniones y reanudando los viajes después de dos años de permanecer cerca de casa.

Se estima que en Inglaterra 2.1 millones de personas , o uno de cada 25, dio positivo en la última semana de junio, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. Las personas pueden contagiarse incluso si han tenido covid anteriormente, pero la vacunación ayuda a prevenir cuadros graves de la enfermedad.

A la OMS le preocupa que, aunque los casos han vuelto a aumentar, la vigilancia del virus y las posibles nuevas variantes están disminuyendo.

Tedros dijo que un comité de la OMS reiteró que el covid-19 sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional, que es la forma en que la Organización Mundial de la Salud clasifica una pandemia.

Si bien muchos gobiernos están preocupados por la subvariante BA.5, en particular evidencia anecdótica del potencial de reinfección, la OMS señaló que hasta ahora no hay evidencia de que BA.5 sea más grave que las variantes de ómicron previas o que las vacunas y los tratamientos aprobados no sean efectivos.

No obstante, “el virus se está propagando de forma muy intensa a nivel mundial”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS sobre el COVID.

Con información de Bloomberg