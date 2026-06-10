Van 23 meses de caídas en los registros patronales

En mayo pasado, la creación de empleo formal afiliado al IMSS se contrajo y el número de registros patronales en el país continuó con su preocupante trayectoria a la baja.

El lunes se informó que, al cierre de mayo, se tienen registrados ante el Seguro Social 22 millones 719 mil puestos de trabajo formales en México, incluidas las personas beneficiadas con la reforma de plataformas digitales.

Se trata de la cifra máxima alcanzada en un mayo y también la quinta más alta para cualquier mes desde que se tiene registro.

Las cifras sobre los trabajadores asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) mostraron que en mayo se destruyeron casi 30 mil empleos formales.

Según el IMSS, este comportamiento estuvo “relacionado con la estacionalidad de mayo del sector agropecuario, que históricamente genera una reducción temporal del empleo durante este periodo debido a la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en diversas regiones del país”.

Pero también estuvo “influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real a partir de esquemas de simulación en el aseguramiento”.

De manera que, si se aísla este efecto extraordinario, “la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”, asegura el IMSS.

El comportamiento del mes llevó el acumulado del periodo enero-mayo de 2026 a la creación de 202 mil nuevas plazas laborales, un magro aumento de 0.9 por ciento.

A su vez, en los últimos 12 meses finalizados en mayo, se reportó un incremento de 347 mil puestos de trabajo, que representan una tasa de crecimiento de 1.5 por ciento anual.

De acuerdo con la estadística del IMSS sobre trabajadores afiliados, en diciembre de 2025 se dieron de baja 321 mil plazas laborales.

Si la creación de empleo en lo que va de este año es de 202 mil puestos, incluidos los asociados a plataformas digitales, aún faltan 119 mil plazas para alcanzar la recuperación total de las bajas acumuladas al final de 2025.

Además de que la creación de empleo formal afiliado al IMSS mantiene un bajo dinamismo, cada vez hay menos empresas registradas.

Al cierre de mayo de 2026 se tienen inscritos ante el IMSS un millón 15 mil 999 registros patronales, con una pérdida de 26 mil 393 en los últimos 12 meses.

Esto equivale a una contracción de 2.5 por ciento anual. Con la caída de mayo se acumulan 23 meses consecutivos de variaciones negativas en el número de patrones registrados.

Según un informe de empleo reciente de BBVA Research, esto evidencia un deterioro persistente en la base patronal formal, en línea con la debilidad que han mostrado la economía y el mercado laboral.

El IMSS, en su reporte mensual de puestos de trabajo, señala que “los registros patronales no equivalen a empresas o negocios”, sino que son unidades de carácter administrativo utilizadas por el Instituto para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones.

Por ello, “su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas”, pues puede responder a diversos factores, incluidos procesos de depuración o actualización administrativa, así como medidas de seguridad institucional.

De ahí que afirmar que una reducción en el número de registros patronales equivale al cierre de empresas, “es incorrecto y técnicamente inadecuado”, indica el IMSS.

Sin embargo, acota BBVA en su reporte, aun considerando las precisiones metodológicas, “la evolución de los registros patronales continúa siendo un indicador relevante de la fortaleza del tejido empresarial formal”, dada su estrecha relación con el ciclo económico y el comportamiento del empleo.

BBVA deja claro que, más allá de posibles efectos administrativos, la persistencia y duración de las caídas en los registros patronales, así como su coincidencia con otros indicadores de debilidad económica, sugieren que su comportamiento responde a un “entorno económico menos favorable para la creación y permanencia de unidades productivas formales”.

El mensaje es que el deterioro persistente en la base patronal formal revela un ambiente cada vez más complejo para operar en la formalidad.