Los secretos del placer

De niña en la Fuente de Sodas del Casino Monterrey, pedía hamburguesa; cuando iba a la cafetería de la Farmacia Benavides del Centrito, pedía hamburguesa, siempre en el room service del hotel pido hamburguesa.... Creo que este era mi plato preferido, y digo “creo”, porque al pasar los años fue madurando mi paladar y se han sumado notables alimentos a la atesorada colección de mis antojos.Los predilectos de mi lista son tan disímiles, tan extremosos en sabores, texturas, tendencias, que van desde el “foie gras” hasta un taco al pastor. Tan lejanos el uno del otro que, igual me corta la respiración de la emoción un “pho” de Vietnam, como los tuétanos del restaurante El Jonuco en Apodaca, N.L. La pizza Margarita, con Denominación de Origen del restaurante Ardente, me provoca una sonrisa en el primer bocado, los tacos de barbacoa de res en mi natal tierra soleada, Monterrey, los sueño todos los días. El “sole meunière” en París me parece la más sublime sutileza de los pocos y delicados ingredientes en un solo plato, ni que decir del “atascon” que te das en un BBQ texano, saturado de múltiples componentes, que comes y comes con singular alegría hasta saciar. Y si se trata de una sopa de chicharrón, imposible desafiar al capricho de pedirla en el Sud 777.

Y estos manjares ¿por qué me hacen tan feliz?

La alimentación es la acción de comer cuando tenemos hambre, está relacionada con la ingesta de alimentos. Estos pueden ser sanos, de origen vegetal y animal, o no ser sanos como es el caso de los procesados y de los altamente procesado (ultra procesados) que incluyen, entre otros, conservantes, estabilizantes, emulsionantes, disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen (puede ser aire o agua), edulcorantes, resaltadores sensoriales y colorantes.

Existe un factor determinante en la acción de comer, el sentido del gusto. El placer que experimentamos al ingerir la comida es debido a que producimos neurotransmisores como la dopamina o los opiáceos endógenos, que son los responsables de esa sensación tan gozosa. Esto mismo ocurre con el sexo. Del cerebro es importante considerar su desafío, el de equilibrar con éxito los recursos para la supervivencia y la procreación. Así es, comer para vivir y procrear para la subsistencia del ser humano, dos actos que producen bienestar.

Sin embargo, la experiencia multisensorial al ingerir alimentos involucra todos los sentidos con diferentes formas de llegar al cerebro; desde la vista apreciamos la composición; escuchamos el sonido, percibimos el tacto (sensación en la boca) y, el olfato, que es en definitiva el que ayuda a concluir el sabor, que llega al cerebro a través de las vías ortonasal y retronasal, experimentándolo cuando inhalamos y exhalamos.

También es un estimulador de la memoria, ya que al recopilar toda esta información, añade recuerdos y situaciones vividas que influyen en un síntoma, ya sea de felicidad o de tristeza, según lo que nos evoca, dependiendo de las experiencias previas acumuladas en el subconsciente.

Otro factor para comer son los antojos y/o impulsos, en esta categoría hay una diferencia, los hombres tienen una reacción más instintiva, por lo general piensan que los antojos surgen cuando tienen hambre. En cambio, las mujeres comúnmente lo relacionan con acontecimientos más emocionales, como estados de ánimo, aburrimiento o estrés.

En la actualidad, los chefs se han dedicado a buscar un impacto transformador, apoyándose no solo en la práctica, también en gran cantidad de investigaciones recientes que se centran en el uso de las nuevas técnicas de la gastronomía molecular y la gastrofísica —dedicada a investigar sobre las combinaciones para generar una mejor percepción del gusto— para crear platillos innovadores con sorpresivas texturas, sabores originales y explorando la creatividad en la belleza de lo que ofrecen: un platillo que conjugue todos los sentidos.

Dicho todo lo anterior, les deseo una buena comida y una romántica noche. Hasta la próxima…