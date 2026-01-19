Un mundo convulso

La tremenda agitación que se vive en el mundo solo está mostrando la crisis del orden mundial que surgió de la Segunda Guerra Mundial, así como del que se estableció hace 35 años con el desmoronamiento de la URSS y la derrota del socialismo realmente existente. Pero quizá lo más importante es el papel tan preponderante que están teniendo los líderes autócratas, que con la fuerza del poder militar de que disponen están imponiendo su voluntad y sus intereses al mundo, generando tal agitación que toda la arquitectura institucional y derecho internacional que se había creado es nulo en la práctica para ellos, y no hay poder disuasorio para sus acciones, dichos o amenazas que realizan. Como diría el Carlos Marx de mitad del siglo XIX, “hoy todo lo sólido se desvanece en el aire”.

Los diarios acontecimientos que el presidente Trump está generando, recuerdan los días más convulsos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler, en donde las opiniones se dividían entre aquellos que visualizaban que había que detenerlo de sus deseos expansionistas al quererse anexar Checoslovaquia, (territorio que finalmente invadió el 15 de marzo de 1939 al entrar a Praga sin resistencia), o de los que decían que había que cederle algunas cosas “para apaciguarlo” y con ello buscar su palabra o su firma de que existiría el compromiso de no agresión para los países que toleraran sus acciones y así mantener la paz en Europa, el primer ministro Neville Chamberlain del Reino Unido era de estos últimos.

Trump ahora, un día sí y otro también golpea el tablero y los nuevos Chamberlains buscan cederle lo que pide ( medalla del Nobel de la paz con marco incluido), de tal forma que al ver que puede obtener lo que quiere, ahora la mayor isla del mundo está en sus objetivos, Groenlandia, y aquellos que osen hablar en nombre del derecho internacional o defender la soberanía de esas tierras son castigados con el que ha sido el “palo blando “ de su política, que son los aranceles, porque si la cosa escala a más rudo, la flota más importante del mundo y las nuevas armas de guerra están listas para utilizarse.

Pero como Trump vio que el mundo solo era testigo pasivo de una acción similar que realizó Putin con la invasión de Ucrania, y del terrible bombardeo e invasión del ejército judío en los Territorios Palestinos,donde ni el derecho internacional, ni la ONU o la diplomacia han parado esas masacres, han alimentado con la fuerza del poder militar del que dispone, la idea seguro de que lo que ellos ( los autócratas) pueden hacer lo que les plazca; y se ha olvidado, particularmente Trump, de sus promesas de campaña para con sus electores de que estaría enfocado a la política interna para “ hacer grande a los Estados Unidos “ y ahora la política expansionista para los intereses que representa están con todo, dejando sus redadas de inmigrantes por ICE como la medida para el consumo interno de su movimiento MAGA, situación que ya aún en la población estadounidense empieza a generar protestas, y que sin duda se habrán de medir en las elecciones intermedias del mes de noviembre.

Como históricamente sabemos, las medidas para “apaciguar” a Hitler por parte de Chmberlian y otros no funcionaron y Chamberlian perdió su trabajo como primer ministro para la llegada de Churchill, si, el mismo que le espetó en su cara la frase de que “ se te dio a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor, y tendrás guerra”, palabras que ya en El Príncipe, Maquiavelo había señalado que aquel principe que trata de evitar la guerra para mantener el poder, al final pierde la guerra y pierde el poder.

Hasta hoy los nuevos Chamberlains han cedido a Trump, y no solo están teniendo el deshonor sino que los aranceles siguen, amén de la la experiencia venezolana para la extracción del dictador Maduro y la vergonzante postración en la que hoy el régimen chavista está, más lo que se observa hoy en la insolente actitud de Trump respecto a Groenlandia, evidencia hasta ahora, la terrible fragilidad de la Unión Europea y su división, lo que nos hace preguntar: ¿ China hará lo mismo con Taiwán y la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania continuará, para favorecer finalmente a Putin, y si Netanyahu para seguirse manteniendo en el poder continuará los asesinatos de palestinos y la apropiación de sus tierras?,o ¿ finalmente los líderes de las aún existentes democracias en el mundo verán lo que realmente está sucediendo y acompañados de la sociedad global y con las fuerzas militares de que disponen pondrán un alto al neofascismo? .

El mundo de ayer como escribió Stefan Zweig, definitivamente ya no es, pero con la experiencia histórica del fascismo y el nazismo tendremos que hacer más, mucho mas, en todos lados hoy para fortalecer la resistencia antifascista y de los autócratas de fuera y los de dentro y no estar lamentándonos mañana, qui vibra verra.