El Instituto Nacional Electoral está por tomar la decisión más importante de la elección de 2027. El INE perfila dejar intacto el criterio para la sobrerrepresentación legislativa que dio al oficialismo su supermayoría y socavó el número de curules opositoras. Lo que está en juego es de tal gravedad que el miércoles el PAN sorprendió al amagar con la eventualidad de no competir el año entrante.

La oposición enfrenta en esta coyuntura un reto complejo. Sin afán denostativo, hay que consignar que los opositores tardaron demasiado en elevar al máximo la alerta mediática sobre esto que decidirá el INE. Más aún por tratarse de una materia no sólo de alta complejidad jurídica, sino que se presta a interpretaciones. Ahora deben aprovechar que el escándalo Taddei les regaló la oportunidad de ligar esta discusión al debate sobre la imparcialidad del árbitro.

A contrarreloj, los opositores han de capturar la atención de la ciudadanía y convencerla de que ningún partido debería tener en San Lázaro más del ocho por ciento de sobrerrepresentación con respecto a la votación obtenida, a esa misma ciudadanía –debe recordarse– que en 2023 en la antesala de la sucesión decía en encuestas que prefería un gobierno con respaldo del Legislativo; a esa ciudadanía que por sexenios vio con frustración la parálisis que llegó a generar la división de poderes.

¿Cómo explotar el abuso de la sobrerrepresentación del oficialismo, que con 54% de los votos tiene 73% de las curules, de forma que surja una ola de indignación, un ambiente donde las y los consejeros del INE se sientan forzados a ajustar el criterio que aplicarán a sabiendas de que la opinión pública les exige que lo que se adopte sea aceptado si no por todos, al menos por la mayoría de los partidos?

Los argumentos en contra y a favor del criterio aplicado en 2024 sobran; lo que no se advierte es la capacidad discursiva de la oposición para encapsular en un concepto contundente, en términos de marketing político, la aberración del modelo que ha permitido a Morena pasar reformas sin negociar.

La crisis del INE por la actuación de la expresidenta Guadalupe Taddei no ha terminado. Eso lo sabe muy bien Claudia Sheinbaum, que aprovechó la conmemoración de la Revolución Mexicana para arremeter en contra de la oposición, a la que acusó de tratar de desvirtuar el proceso electoral de 2027: “Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones”, dijo ese día la presidenta.

Sheinbaum busca deslegitimar desde ya reclamos opositores sobre la ventaja indebida que significaría repetir la sobrerrepresentación. Y a la oposición le ha faltado capacidad para aprovechar la visibilidad que la propia jefa del Estado da al tema para revertirlo en forma de cuestionamiento, para exhibir que la titular del Ejecutivo es la principal promotora de su partido, y que su intromisión haría todavía más perniciosa una decisión del INE que favorezca a Morena.

Encima, a quien más conviene que en 2027 la gente desdeñe las urnas es al gobierno, no a los opositores. La oposición tiene que lograr el milagro de tirar el agua sucia sin que con ésta se vaya al caño el niño: sus denuncias sobre un árbitro parcial a favor del oficialismo no deben contribuir a que los votantes desistan de manifestar su descontento en las casillas.

No se antoja fácil. Hay que denunciar lo indebido sin quitarle a los electores las ganas de seguir, a pesar de los pesares, enganchados en las campañas y comprometidos a votar. Incluso si, de saque, se materializa la amenaza de la megasobrerrepresentación.