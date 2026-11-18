En abril de 2023, el cantante Bad Bunny publicó en sus redes sociales un video en el que retomaba AMG, canción por la que fue suspendido el concierto este viernes en Querétaro de uno de sus intérpretes, Gabito Ballesteros. A lo primero, a que ese fenómeno mundial que es el boricua retomara una canción de tres mexicanos se le llamó “romper las redes”; a lo segundo, “apología del delito”. No serían incompatibles, el problema es quién decide lo segundo y, sobre todo, si eso no abre una enorme ventana a la censura.

Ballesteros, junto a Natanael Cano y Peso Pluma, grabó AMG, un corrido tumbado. Según explicó Gabito al transmitir el sábado las detenciones de él y su equipo tras ver suspendido el concierto justo por interpretar AMG, con antelación pidió que le dijeran qué podía y qué no podía cantar, y esa pieza no se la prohibieron. Querétaro, como se sabe, está gobernado por el panista Mauricio Kuri.

Al final, está claro que pasaron al menos tres cosas. La primera, que AMG molestó a no sabemos quién y el recital fue suspendido; la segunda, que el cantante y su equipo fueron detenidos por portación de arma prohibida, y la tercera, que nadie quiere hablar de censura.

Sobre AMG hay notas periodísticas de una supuesta alusión al Cártel de Sinaloa, incluso a Ovidio, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Son interpretaciones de los autores y poco más. Desde luego, la letra es sugerente del ámbito en el que se mueve el supuesto protagonista de la canción, que presume, dirían en mi infancia, una vida licenciosa o, según otros que ahora reniegan en público de lo de austeridad, aspiracional.

Pero es una canción. Sí, que celebra un estilo de vida donde lo material es todo. Digamos, parecido a la lista de Forbes de millonarios pesados, en la que, por cierto, los mexicanos destacan. Una canción por la que al gobernador de Querétaro le dio orgullo cancelar el recital.

¿Ustedes dejarían que el panista Mauricio Kuri decida qué tienen, en lo individual, en sus listas de música? O dicho de otra forma: ¿le pedirían a la Federación, porque la presidenta Sheinbaum también está en contra de contenidos violentos en internet, que baje AMG?

El caso de Gabito ocurrió horas antes de la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, narcotraficante y asesino, fallecido a los 80 años de edad luego de pasar sus días en la cárcel tras su detención en 1989. No deja de ser irónico que parte de la cobertura sobre ese capo es casi elogiosa: en los medios lo ponemos como “revolucionario”, “pionero” o un narco que además tenía “gusto” por la música clásica.

Una nota sobre quien nunca reconoció abiertamente sus crímenes incluso señalaba que en Narcos, de Netflix, Gallardo es interpretado por Diego Luna. Subrayo esa línea del colega porque hace evidente lo complejo del asunto: tan fue un personaje que marcó una época de la criminalidad en México, que uno de nuestros actores más importantes lo interpretó, lo que a su vez hizo más famosos a ambos. ¿Cancelamos Narcos? ¿Le preguntamos a Kuri? ¿A Sheinbaum?

México tiene narcos que, en cobertura periodística o en productos culturales, reciben trato de leyenda. No pasa lo mismo con fiscales, policías y gobernantes, retratados casi siempre como corruptos menos listos que los criminales. ¿Qué queremos cancelar? ¿La realidad donde se mezclan la impunidad y la riqueza malhabida, o a quienes sólo dicen, cantando o reporteando, lo obvio: es lo que hay?

Claro, todo eso sin hablar nunca suficientemente de lo importante: las víctimas.