Como se quieren hacer los inocentes, hay que decírselos con palitos y bolitas; para que su verborrea alcance la estatura de seres no racionales que sin rubor asumen, hay que asentar que la operación propagandística del gobierno morenista es ilegítima, sino es que ilegal.

El martes El Universal desveló algo que de una forma u otra se sabía; evidenció a nivel de primera plana que a las y los diputados les truenan los dedos si no repiten estribillos de mentiras que les dictan.

La revolución de las conciencias acabó en copy paste. El no le muevan ni una coma devino WhatsAppazo que hace palidecer los ucases zaristas. Y no son sólo legisladores los que reciben esos comandos, qué va: las y los gobernadores –esos que tan orgullosos vimos en las campañas decirse los hijos más dignos que haya dado su estado– se dejan tratar como meros replicadores.

¿A dónde quedó la política en Morena? ¿Es que acaso ya no hay dignidad? Ay perdón, me puse nostálgico al rememorar cómo hacían plantones para decirse dueños de los mejores argumentos y razones, y hoy sólo aspiran al premio del “bot del año”.

Cachados en la maroma (nunca mejor dicho si se es merolico) han hecho lo único que se espera de quien se renta para ser amaestrado: han lamido la coyunda con sesudos (no) argumentos de lo transformador que es repetir como hacen los loros.

Esto tiene varios niveles y cierto es que hay otros partidos que intentan cosa parecida. Y cuando digo “esto” me refiero a la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de activar toda una estrategia para copar el debate público con ataques, mentiras y distractores.

El primer nivel es que dan por perdida la batalla en una opinión pública que incluya a la prensa digna de ese nombre. Si con AMLO se improvisaron moléculas y chapuzas para llenar el patio de Palacio, con Sheinbaum se dieron cuenta de que no basta la recua de youtuberos para ocultar fracasos y corruptelas, y que han de arrear a todos los empadronados, legisladores y mandatarios estatales, primero.

Alguien les hizo creer que pueden hacerse del favor de la gente sin jugar en una democracia que incluya a los periodistas. El bombardeo de mensajes (“ejes estratégicos narrativos”, según El Universal) saturaría las redes sociales donde pasamos la vida al tiempo que las denuncias de la prensa serían esquivadas u obviadas. Para qué explicar cuando puedes engañar.

El siguiente nivel de este remedo propagandístico es contrario a la responsabilidad de todo servidor público de divulgar sólo información cierta y de interés social. Legisladores y gobernantes usan tiempo y recursos que son de la gente para esparcir rumores y bulos que no tienen sino un fin partidista, para nada un propósito de bien general. De desviación de recursos, podría acusárseles.

Y el tercer nivel es el más delicado. La presidenta de la República lidera la estratagema. No es el partido, no es un militante suelto, ni es tampoco algún amanuense de Palenque. No. Es la jefa del Estado la que se ocupa de dictar ucases y exigir el monitoreo de quién los replica oportunamente y quién es lerdo en tuiter.

Porque pretende evadir el debate con prensa que no es palera, porque supondría desviación de recursos, y porque la presidenta fue elegida para representarnos a todos, no sólo a sus periquitos, va con bolitas y palitos: su spam de propaganda no es legítimo, mucho menos democrático y hasta podría incurrir en ilegalidades, y peor aún si ese abuso es dirigido contra opositores e incluso ciudadanos sin cargo partidista o gubernamental. De lo mal que se ven defendiendo ser guiñoles, de tal autohumillada nada qué agregar.