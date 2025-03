Así (no) defiende el gobierno a los paisanos

El 20 de febrero pasado, justo al cumplir un mes la administración estadounidense que ha prometido la deportación más grande de la historia, Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, cambió de última hora su agenda. Hay prioridades.

Pidió cancelar la visita programada para ese jueves: las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le iban a mostrar el “Centro de Procesamiento Krome”, un lugar en donde hoy aguardan su deportación cientos de mexicanos.

Escandón prefirió plantar a los funcionarios estadounidenses para ir a comer con su hijo, quien es, según lo cuenta el improvisado cónsul a quien quiera oírlo, la razón de que haya pedido ser nombrado en esa posición diplomática.

Antes del retorno de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el Centro de Procesamiento Krome era considerado un lugar para retener a personas con antecedentes criminales graves. Hoy se ha saturado con todo tipo de migrantes, entre ellos 270 mexicanos.

Osiris Vázquez era uno de esos mexicanos. Fue enviado a Krome, según le dijo a Telemundo, luego de que fuera detenido por no contar con licencia de conducir.

“Estamos prácticamente secuestrados, hay personas que llevan más de 30 días y no han sido procesadas”, dijo Vázquez en un video en el que pedía ayuda.

“Hay personas que llevan más de un mes que no se pueden comunicar, por favor ayúdennos, por favor Claudia Sheinbaum, si ves esto, por favor apóyanos, habemos decenas de mexicanos que estamos durmiendo en el suelo”, imploraba Vázquez, de 45 años.

“En Krome había demasiada gente enferma, están metiendo en las celdas a más de 10 personas por celda”, le explicó el paisano a Telemundo ya desde México, a donde fue deportado, vía Brownsville, el 16 de marzo.

Como una medida de prevención ante la amenaza trumpista de deportar masivamente a indocumentados, el gobierno de México preparó una serie de refugios a lo largo de la frontera. Esa ola no ha ocurrido, pero eso no significa que la amenaza no se vaya a concretar.

Con su discurso xenófobo, y con ayuda de países como México, la Casa Blanca de Trump ha logrado que los números de quienes intentan cruzar ilegalmente a EU caigan a niveles históricos.

Eso no satisface a Trump and Cia. La prensa estadounidense reportó este fin de semana que el IRS (la oficina de recaudación) ayudará a ICE a localizar a migrantes en su domicilio.

El destino original de Rutilio Escandón tras dejar la gubernatura de Chiapas (donde nadie le extraña) era Guatemala. Pero no le gustaba la idea de estar tan cerca, así que la presidenta Sheinbaum le concedió el deseo y en diciembre se mudó a Miami.

Se calcula que en Florida hay unas 280 mil personas nacidas en México. La tarea consular se la dividen Orlando (en donde en su momento premiaron al también chiapaneco y también exgobernador de mala memoria Juan Sabines) y Miami.

Para Trump no basta con que los indocumentados que intenten llegar a Estados Unidos sean detenidos en México, o que incluso desistan de migrar. El republicano quiere pasar a la historia como quien expulsó más indocumentados. Por eso el hacinamiento de Krome.

Los consulados han de defender a los mexicanos sometidos a deportación. O deberían. Pero si caen en Miami, en el saturado Krome, el cónsul no tiene idea de lo que padecerán, porque cuando pudo ir, optó por comer con su hijo, quien por cierto es candidato al comité republicano de esa ciudad y en sus redes sociales apoya a Trump. Hay prioridades.