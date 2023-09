Tres excandidatas presidenciales: Una lección para todas

La periodista Katia D’Artigues publicó en 2015 Una lección para todas. Aciertos y errores de tres mujeres en campaña, compendio de experiencias de las excandidatas presidenciales Patricia Mercado, Cecilia Soto y Josefina Vázquez Mota.

En la introducción la autora señala que su propósito fue que el volumen pudiera “servir de contexto, llamada de alerta o recomendación para las muchas mujeres que ya están (en la política) y las que vienen detrás de ellas”.

Del libro de Grijalbo cito las siguientes intervenciones, que no hacen justicia a un libro que merece ser leído hoy por todas y todos.

“En momentos decisivos de una campaña debes tener a alguien de tanta confianza que se apropie de tus iPads, celulares, que tú no leas los mensajes para que no seas tú quien vea lo que no corresponde. Es una manera de cuidar, digamos, el estado de ánimo, sobre todo de una candidata”: JVM.

“Si te metes a esto (y voy a hacer alusión a mi amiga Xóchitl Gálvez), tenemos que aprender a ser muy cabronas, a tomar decisiones, a decir: ‘esto sí, esto no, no me toca’. Aprender a decir no a tiempo, y sí con determinación”: JVM.

“También debí exigir que la gente que estaba en mi campaña no compitiera al mismo tiempo en otros puestos de elección popular. Pierdes la entrega”: JVM.

“Yo quería que todos estuvieran bien y se sintieran a gusto. Y me fue pésimo. Todos los hombres de mi partido que se creían muy inteligentes querían intervenir. Yo tuve reuniones con siete de esos hombres, ninguna de las mujeres, y todos hablaban y yo pensaba: ‘qué inteligente. Pónmelo ahí, lo voy a decir. Apúntenmelo ahí, todo lo que ustedes digan lo voy a decir’. Para que todos se sientan bien hay que ser muy incluyentes, qué padre. Entonces, claro, fui a un debate en el que no era yo”: PM.

“En política, dice Patricia, es ‘veneno puro’ tratar de ser como la ‘mamá’ que quiere que todos se sientan bien. ‘Cuando eres candidata, tú eres la reina, es decir, todos tienen que servirte para que ganes la elección, tienes que comportarte así’”: PM.

“Una mujer ambiciosa y protagónica es lo peor; un hombre ambicioso y protagónico es un hombre fuerte; es un valor. También en eso hay que ser claras: ‘sí, tengo la ambición de ser presidenta y claro que soy la protagonista. Me voy a poner al frente’. Lo tienes que creer. No es: ‘Soy ambiciosa, qué mala onda’”: PM.

“Cecilia acentúa con ironía: ‘Qué pena. Perdónenme por querer ser protagonista. Perdón –ríe–. Además, las personas quieren a alguien que pueda dirigir’”: CS.

“Todas hacemos campañas caseras porque vamos por la vida diciendo que con nuestro corazón y nuestra suerte vamos a ganar. ‘Nada más porque yo soy mujer’, un discurso mujerista. ¡No! O sabes dónde estás parada y tienes un camino estratégico para llegar a los votos que necesitas o te va a ir muy mal”: PM.

“Josefina acepta y reitera: hay que ejercer el poder. Hasta en cuestión de puestos para posiciones clave lo hacen con mayor facilidad los candidatos hombres”: JVM.

“Ochenta por ciento de las mujeres viven eso: pueden ganar una interna y luego las abandonan. ¿Qué haces con eso? ¿Lloras? No. Hazte cargo y no andes reconciliando a nadie. Si quieren, que se sumen y si no, que se queden”: PM.

“La experiencia nos dice que el principal obstáculo para las mujeres son sus partidos. No es el ciudadano. El ciudadano (…) está buscando nuevos liderazgos”: PM.

Lecciones para todas y todos.