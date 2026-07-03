¿Qué somos?

Desde que Morena empezó a realizar propuestas para afianzarse en el poder, aún había contrapesos en el Congreso y en la SCJN. Pero ya se vislumbraba un afán autoritario y comenzó la preocupación por el avance de un proyecto de control que destruiría los avances democráticos del país.

Un grupo de exlegisladores, políticos y organizaciones sociales hizo una convocatoria y llegaron cientos de ciudadanos. Se acordó crear un frente opositor. Se llamó Frente Cívico Nacional. El activismo inició en redes y en convocatorias a diversos grupos.

La propuesta llenó un vacío que los partidos no abarcaban. Fue tal la respuesta que empezó a pensarse que las protestas en redes no alcanzaban para mostrar fuerza. El FCN nació con una vocación aliancista y pronto cerca de 30 ONG se unieron. Se discutió y se decidió salir a las calles para defender al INE de los ataques de AMLO.

No sabíamos cuántos éramos ni si se respondería al llamado, así que convocamos a marchar del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, pensando en que quizá llegaríamos a 200 mil manifestantes. Pero poco a poco se unían más y más organizaciones, y se cambió la ruta para llegar al Monumento a la Revolución.

Los partidos PAN y PRI se unieron y se tomó el acuerdo de que ocuparían la retaguardia. Abrirían los jóvenes; después, grupos de figuras notables; luego, organizaciones de mujeres, y así sucesivamente. Pero la asistencia nos rebasó. Llegaban familias enteras de las calles aledañas. Miles de personas. La marcha se paralizó, pues no había espacio. Calculamos entre 700 y 800 mil personas. El orador fue José Woldenberg, escuchado solo por algunos, pero reproducido en prensa. El FCN se vio rebasado por lo que se llamó la Marea Rosa.

El movimiento no le pertenecía a nadie; fue espontáneo y apabullante. Pero los ataques a la SCJN por declarar inconstitucionales las reformas de AMLO pusieron presión y se decidió llamar a defender a la Corte, ahora para llenar el Zócalo. Reto importante. Y se logró. El exministro José Ramón Cossío fue el orador. No todos lograron llegar al Zócalo; las calles 16 de Septiembre y 5 de Mayo quedaron abarrotadas de ciudadanos, y así se repudió la reforma electoral.

Estaba en juego la posibilidad de hacer una alianza para una candidatura de unidad. Había varias propuestas cuando surgió Xóchitl Gálvez, a partir de su confrontación con AMLO. Al negársele audiencia, acudió a Palacio a tocar las puertas y eso hizo crecer su figura. Se acordó hacer rondas de precandidatos y encuestas para escoger candidatura. Xóchitl ganó las encuestas, más que los debates, y fue proclamada candidata de unidad.

Empezó la campaña, con problemas de coordinación, de estilo, de recursos y poco tiempo. La Marea Rosa no logró pintar las urnas de rosa, pero se consiguió más de 40% de los votos.

Y vino el golpe con la mayoría en el Congreso. La Constitución señala que ningún partido, por sí mismo, puede tener el número de diputados que le permita impulsar cambios constitucionales. Pero como se compitió en alianza, se decidió que cada uno de los tres partidos ganadores en la elección tuviera 8% de sobrerrepresentación, aunque una cláusula establece que aplica a un partido y otra permite aplicarla en coaliciones. Así, la interpretación fue aplicarla por partido y no por coalición.

El INE aprobó dicha distribución y lo mismo pasó con el TEPJF, con Mónica Soto en la Presidencia. Con esta sobrerrepresentación, AMLO, empoderado, envió su propuesta para elegir jueces, magistrados y ministros.

El cambio de gobierno planteó la esperanza de que la Presidente Sheinbaum cambiaría estas disposiciones, pero no fue así. Hoy el Poder Judicial ha quedado en manos de Morena, sin criterios de certeza y legalidad, lo que nos afecta como país.

Fue entonces cuando miembros del FCN y de la Marea Rosa decidieron fundar un nuevo partido, pese a la crisis de partidos que impera en el mundo; pero no hay democracia sin partidos.

Se registró ante el INE la propuesta con el nombre Somos México, el logo SomosMX y el color rosa, y fue aprobada por la vía de asambleas y afiliados. Se realizaron 246 asambleas sancionadas por el INE y se logró afiliar a más de 300 mil ciudadanos. Para impedir el registro, el INE solo reconoció 205 asambleas. Morena aseguró que había 100 mil asociados duplicados en SomosMX y que esto invalidaba su padrón. Pero mientras SomosMX afilió con la aplicación del INE y Morena en otro formato, no pudo demostrar esas duplicaciones. Entonces, seis militantes de Morena aseguraron la participación de 870 ministros de culto en acciones de promoción, y esa cifra solo podía ser obtenida del padrón en posesión del INE, por lo que se denunció ante las autoridades. Se trataba de invalidar a los afiliados. Finalmente, se otorgó el registro a SomosMX el 25 del mes pasado.

Sin embargo, seis de los once consejeros decidieron que el nombre Somos México implicaba apropiarse de la representación nacional y ordenaron un cambio de nombre. Lo mismo sucedió con el logo. Y en cuanto al color, se argumentó que partidos locales tenían ya el color rosa y eso provocaba confusión. Esta situación ya había pasado por el TEPJF con partidos locales, pero éste decidió que no se confundían porque eran tonalidades distintas. Ante esto, SomosMX ya acudió al TEPJF, pero pueden cambiar su criterio.

¿Qué hace diferente a SomosMX? Que sus dirigentes no pueden ser candidatos. Que los candidatos deben ser electos en primarias por los ciudadanos. Que cuenta con un Consejo Consultivo de personas no afiliadas para emitir críticas, opiniones y propuestas de cambio a la actuación del partido. Que ha aglutinado a exponentes del mundo científico, cultural y social; a personas con discapacidad, ecologistas, profesores, periodistas, entre otros grupos. Que la mayoría de sus afiliados no han militado en algún partido. Que hay experiencia de cuadros partidistas para conducir su rumbo. Que es una nueva opción donde 30% de las dirigencias son jóvenes y 50% mujeres. Que tiene una amplia vocación aliancista con quienes luchan por la democracia, sean partidos, organizaciones o ciudadanos. Que su lucha se centra en causas.

¿Qué somos? Una nueva opción de perfil ciudadano en la boleta para que tu voz se escuche.