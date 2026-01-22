Partidos, Luisa y Andy

Acudieron a Palacio Nacional los dirigentes de Morena para informar a la Presidente Sheinbaum, que quería conocer cómo iba avanzando en estados y distritos federales en riesgo electoral. Al preguntarse a la Presidente por qué recibía a la dirigencia morenista, ella contesto que su obligación era recibir a todos. Pero al preguntársele si también recibiría a los dirigentes de los otros partidos opositores, dijo un fuerte NO. Entonces todos no son.

Lo que ha trascendido es que Andy López, ante la solicitud de informar, contestó que él solo informaba a su papá. Este rumor que corre en prensa, no ha sido desmentido por Andy. Cierto o no, lo claro es que la figura presidencial se debilita día a día. Seguimos observando a una institución, la Presidencia de la República, debatirse entre el ex presidente AMLO y su grupo, y las presiones de Trump sobre los narcopolíticos, dando largas a dar una respuesta o tomar una decisión definida.

De la unidad nacional ya ni hablamos. Que Rocha Moya descarte que EEUU venga a territorio mexicano, es una opinión. Pero que diga que las fuerzas armadas y los ciudadanos defenderán a los morenistas, es ya un exceso demagógico. Saben es una mentira. Por eso hay tanta prisa e interés en aprobar la Reforma Electoral. Buscan bajar presupuesto a los partidos, la representación plurinominal, los fondos al INE, la desaparición de los OPLES, la votación simultánea del Poder Legislativo y Judicial. Falta que el PVEM y el PT acepten la propuesta unipersonal de Pablo Gómez. Parece que ya Sheinbaum está buscando los acuerdos, pero hay temas duros: el financiamiento y la representación proporcional.

Ha surgido un nuevo partido, SOMOS MX, que ha conjugado una amplio abanico de actores de todos los ámbitos, políticos, académicos, exlegisladores, periodistas, ex miembros del INE y del IFE, del INE, gremios, líderes sociales, defensores de causas, desparecidos, indígenas, discapacitados, ecologistas, dirigentes locales de colonias, organizaciones sociales, comerciantes, empresarios, entre otros muchos. En días pasados el grupo que integra a los ex Consejeros del IFE-INE presentó la propuesta de Reforma Electoral de este posible nuevo partido.

Encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, proponen acabar con la narcopolítica, defender a los OPLES, evitar recortes al presupuesto del INE para que pueda funcionar adecuadamente y de certeza a las elecciones, y evitar que los consejeros sean electos por voto popular, y fortalecer su capacidad colegiada en la toma de decisiones. Piden cambiar la fórmula de reparto del dinero a los partidos de 70/30 a 50/50.

Piden elecciones primarias en todos los partidos, acabar con la sobrerrepresentación, listas abiertas en los plurinominales para que el elector decida quién debe representarlo. Instrumentar el voto electrónico por fases, voto postal, apoyo al voto de mexicanos en el extranjero, control de datos biométricos y CURP por el INE, dar certeza, legitimidad y equidad al proceso electoral.

Partido que acepte dinero del narco, pierde automáticamente el registro. Buscan reponer la neutralidad electoral de los servidores públicos. Organismos fiscalizadores más fuertes y eficientes. Comunicación política y restricciones a la propaganda gubernamental. En cuanto al desahogo de las campañas electorales, tanto legislativas como del Poder Judicial, se requiere permitir más mensajes y debates entre los candidatos, revisar tiempos de campaña, prohibir el uso de acordeones.

Hay una gran incompatibilidad de jornadas electorales simultáneas, como se demostró en Durango y Veracruz. El porcentaje de participación en cada tipo de elección refleja la falta de interés de los electores. Se deben separar las fechas de las elecciones sobre todo si en 2027, también se elegirán Gobernadores en 17 entidades, y alcaldías en CDMX. No se puede recibir la votación en la misma casilla, los partidos no intervienen en las elecciones judiciales, y el tiempo de los electores para votar aumentaría notablemente.

Se debe revisar también la geografía electoral judicial, que tiene una lógica distinta a la electoral. No tuvo el voto el mismo peso, pues se elegían demarcaciones de un solo distrito y surgieron los acordeones ante la complejidad de la elección, para inducir al voto. Debe revisarse todo el proceso y dotar a los candidatos de mecanismos de defensa de sus derechos, que fueron anulados en la pasada elección.

Por último, sugieren regresar al registro condicionado a resultados electorales y no continuar con procesos complejos, que dificultan el surgimiento de nuevos actores políticos. En fin, la propuesta es robusta, bien explicada y muy completa en todos los ámbitos. Si tiene interés en conocer nuevas propuestas no deje de leer las 16 páginas de esta propuesta electoral de SOMOS MX.