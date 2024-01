Inicia 2024 y llegan los Reyes Magos a adorar a Jesús, que trajo paz, armonía y amor al mundo. Los sabios de Oriente ofrecieron oro, incienso y mirra, y representaban a las razas conocidas en esa época; protegen a Cristo de la furia de Herodes al mentir sobre su paradero y así se origina el día de los Santos Inocentes. María y José huyen para salvar al Redentor. Fue en España donde se introdujo la tradición para regalar juguetes a los niños.

Y así estamos ahora, con millones de personas que creen que la palabra de su salvador, AMLO, es la verdad. Muchos arrepentidos se consideran santos inocentes. Lo cierto es que engañados o no, lo que está en juego es el destino del país, y con eso no se juega. Los juguetes de AMLO son sus dádivas para su propia adoración, y aunque los Reyes Magos se multiplican con sus sabios consejos de la catástrofe, que puede aún prevenirse, lo cierto es que aún está por verse cómo se cierra la elección presidencial, y que papel asumirá Movimiento Ciudadano. Las palabras devienen del conocimiento de México y sus desperdiciadas oportunidades, como hoy vemos el nearshoring.

Ya concluyen los mensajes de las candidatas presidenciales. Una con alegría asegura que todo marcha bien y que la 4T seguirá transformando a México. Xóchitl llamando a los mexicanos a no caer por falsas promesas, embustes y mentiras que contrastan con la realidad, asegurando a los mexicanos que merecemos más. Acapulco sigue destruido y triste pese a que llegaron paseantes impulsados por el propio gobierno. Otros destinos turísticos se vieron favorecidos por la desgracia guerrerense y se registraron altos porcentajes de ocupación.

Ya de regreso a casa, nos toca enfrentar la realidad. Los homicidios no cesan, los feminicidios tampoco. Los cobros de piso se mantienen, pese a denuncias. Ya desaparecieron 14 pobladores de Texcaltitlán, tras haber enfrentado a la Familia Michoacana. Los asesinatos de jóvenes al alza. Son drogadictos, atribuye AMLO. Los secuestros siguen, la quema de negocios que se niegan a pagar persiste, los fondos para apoyar capacitación y armamento a policías, desaparecidos.

De migrantes asesinados, nada se sabe. De los desaparecidos, ni siquiera enterados. Pero como alguien debe tener la culpa, ahora la emprenden contra jueces, magistrados y ministros. Quiere AMLO elegirlos, él desde luego vía Morena y acabar con la profesionalización de un Poder Judicial que le resulta incómodo porque le señala errores y falsos procesos contra víctimas. Quiere todo el Poder del Estado para usarlo contra la elección en 2024. Promete enviar al Congreso iniciativa, porque dice es la única manera de evitar la corrupción.

Todos sabemos que hay mucho por hacer para mejorar el Poder Judicial, pero someterlo a AMLO es darle la posibilidad de un manejo faccioso para imponer su voluntad, proteger a su corrupta familia y a sus colaboradores del caso SEGALMEX, el más cuantioso y torpe de la historia moderna, entre otros impresentables. AMLO acusa a todos de corruptos, pero no levanta una sola denuncia, no realiza investigaciones serias, inventa delitos, y los delincuentes felices; son sus aliados para sembrar el terror. Solo ellos y el Ejército no le protestan por sus decisiones erróneas. Unos por protección, otros por seguir el mandato constitucional del Jefe de las Fuerzas Armadas. Como no pueden protestar, ahora hasta arreglan bacheos en carreteras.

Estados Unidos sigue en el debate de que México no para la migración. La Ley Abbot no ha sido recurrida por el gobierno mexicano, así que aun si naciste en Texas pero tienes facha de inmigrante, te sacan del país, sin juicio, violando tus derechos. Y los republicanos insisten en dar a los cárteles mexicanos el estatus de terroristas, pues vulneran su soberanía y matan a su población. Tema electoral que será muy explotado en EEUU.

De la inversión Pública en Badiguarato, parece asciende a 1,800 millones. De la prueba PISA ni siquiera hay vergüenza. De los costos triplicados del Tren Maya, el Transoceánico, el AIFA y Dos Bocas, solo hay noticias de gastos exorbitantes, destrucción del acuífero más importante de México, mucha agua y nada de gasolina. Eso si con candidatura de por medio como premio.

Y va de nuevo. Ahora se le ocurrió hacer un tendajón, lleno de medicinas, donde ni refrigeración hay, apara abarrotarlo de aspirinas y presumir que ya tiene medicamentos para atender a la población. ¿Cómo llegarán los que necesita Tijuana? ¿Y los de Mérida? Son diferentes. ¿Y cómo atender al cáncer, o el VIH, o las enfermedades catastróficas en cada rincón del país? Mucho habló de corrupción en el proceso de distribución de medicamentos y compras consolidadas. Sin duda levantar inventario en cada clínica, hospital, centro de salud, dispensarios médicos, del IMSS, del ISSSTE, de la SSA y el Seguro Popular, es un trabajo laborioso, llevó años. Y luego pedir por anticipado su fabricación, para estar en condiciones de repartirlas, con refrigeración, sin caducidad, era sin duda un gran y costoso esfuerzo.

Pero para AMLO era tanto dinero que seguro había corrupción, y así, sin entender, sin investigar, sin pruebas, sin indicadores, sin pensar en consecuencias de la salud pública de los mexicanos decidió acabar con el sistema, de un plumazo. Y a los niños con cáncer los vapuleó, los llamo conspiradores y los dejó morir, apoyado por su esposa que remató, que quieren que haga yo si no soy médico. Hay tantas historias.

Los Reyes Magos nos vuelven a traer oro, incienso y mirra para que hagamos memoria. El oro por su pureza es regalo de reyes. El incienso es para la veneración de los dioses pues su humo también es otro purificador. Y la mirra se usa para untar cadáveres, lo que reconoce al hijo de Dios como humano.

Ese significado espiritual hoy tiene el mismo valor. Necesitamos la pureza para enfrentar la mentira, ahí está el oro, no como ganancia rapaz, sino como símbolo de justicia. Necesitamos el aroma del incienso para respirar en un ambiente viciado por el crimen y el horror. Necesitamos la mirra para velar a nuestros muertos, para las tumbas clandestinas, para poder seguir adelante sin ellos, nuestros seres queridos que nos fueron arrebatados. ¡Feliz Día de Reyes!