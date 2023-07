Si haces lo mismo, con los mismos, el resultado será el mismo. Sabiduría popular. Así que es momento de reflexionar. ¿Tenemos menos pobres? No, han crecido 4 millones. ¿Tenemos un sistema de salud eficiente? Ni como Dinamarca, ni como los países más pobres del continente. Sin medicinas, sin vacunas, con miles de muertos por COVID. Con una caída en la edad de supervivencia. ¿Tenemos mejor educación? Los nuevos libros de texto dejan de lado las matemáticas y español, base del conocimiento, y nos regalan una ideología para formar a nuestros niños. Nos dejan sin ciencia, tecnologías y becas. ¿Tenemos mejor apoyo a las artes y la cultura? Ya no hay incentivos para la creación y la innovación, lo que nos deja fuera de la competitividad mundial.

¿En qué avanzamos? En subsidios para los diversos grupos de la población que no son sostenibles a mediano plazo, pero que permiten a muchas familias mejorar sus ingresos; no con base en mejores conocimientos o mayor productividad, solo como un derecho. No hay obligaciones, ni selección, ni padrones confiables, ni supervisión adecuada, pero pese a la inflación, parte de la población mantiene un mejor nivel de vida con las ayudas que varios de sus integrantes reciben. En tener un mejor tipo de cambio frente al dólar, gracias a las antes vilipendiadas remesas, a la caída del dólar, a mejoras en ciertas importaciones, y gracias al nearshoring, que no hemos aprovechado mayormente por falta de certeza jurídica e inversiones.

¿En qué fallamos? En combatir la inseguridad pública; en proteger a las mujeres de feminicidios; en el combate al narcotráfico; en combatir el derecho de piso; en crear policías profesionales, capacitadas, coordinadas y equipadas; en combatir desapariciones. Todas las cifras de muertos y desaparecidos se superan año con año, pero no hacemos fentanilo, y China no nos contestó.

¿En qué invertimos? En seis temas, el rescate de PEMEX, de CFE, en el Tren Maya, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el Tren Interoceánico; en la Refinería de Dos Bocas. Esto se llevó el Fondo de Estabilidad, todos los fideicomisos públicos y sus causas, la recaudación, y la deuda pública. Ya no hay fondos de apoyo para infraestructura para el desarrollo, el nearshoring, la calidad o la competitividad. Vemos la corrupción de Segalmex, con el perdón a Ignacio Ovalle por ser engañado, sin mayor investigación. Nos acabamos los fondos de la banca de desarrollo reconstruyendo estadios de béisbol. Imposible recuperar recursos dilapidados por un 10% de conocimiento y 90% de lealtad, que es más una complicidad.

Si todo esto no convence a los beneficiarios de la 4T, por lo menos debería poner a pensar a los afectados, pero muchos se dan por vencidos. Es lo mismo con cualquiera, o bien, piensan que están mal las cosas, pero yo sobrevivo. Otros simplemente se conforman, siempre han estado mal, no hay remedio. A otros les preocupan sus hijas y su seguridad, pero nada pueden hacer para restringirles libertades. Hay quienes piensan: ‘bueno, ya tiene una beca y no me pide más’. Otros solo reaccionan cuando desaparece un hijo, un familiar y pasan años sin poder rezarles en un sitio digno. Desde luego, hay quien, incluso, justifica un asesinato: ‘andaba en malos pasos, y se lo buscó’.

Ninguna de estas razones son válidas para justificar lo que pasa en México y lo peor que puede venir. Porque perder la democracia es perder nuestra libertad para escoger, nuestra libertad para expresarnos, nuestro derecho a ser tratados con dignidad, nuestra pluralidad y nuestra aceptación de que es posible convivir con nuestras diferencias. Dejar atrás discriminación, odios y divisiones es lo único que puede ser lo que nos una de nuevo en un proyecto de nación, con un gobierno para todos y por todos. Y que es nuestra responsabilidad enfrentar nuestros retos.

Resignarse a que se queden los mismos, hagan lo mismo y pensemos que algo puede mejorar, es simplemente tomar el camino equivocado. Es contribuir a la confrontación, al odio, a la cancelación de un mejor futuro para niños, niñas y adolescentes. Nada de hacer concesiones o perderemos nuestro destino común que quedará en manos corruptas e ineptas. Hay que actuar y ya muchos lo están haciendo. El Frente Va Por México ha mostrado que muchos mexicanos no vamos hacia el autoritarismo, no lo queremos, no lo tomamos.

Construir una alternativa que privilegia lo que nos une y no lo que nos divide es engrandecer al país, es defender la democracia, es avanzar en la pluralidad y los derechos de las minorías. Pero construir implica acuerdos, un destino común, una acción inédita. No ha sido fácil para ninguno de los actores, todos han cedido para llegar a la unidad real y no simulaciones. Cierto, han existido errores. El más sentido es que inscribirse en el padrón ha resultado difícil. El sistema se saturó. Hubo que ampliar su alcance. Hubo que llamar a la calma.

Y es comprensible, nada es para siempre, y cuando queremos acelerar el paso para lograr los cambios, nos desesperan los errores. Pero como no somos los mismos, habrán de superarse para contar con la mejor candidatura para la Presidencia. Una persona que además acepte generar un gobierno de coalición, donde las decisiones no se tomen en solitario o por ocurrencias. Donde avance la pluralidad y democracia; las decisiones se tomen con criterio de Estado, para construir un mejor país, en cuyas decisiones participen todos, Congreso, Presidencia y Poder Judicial, con una ciudadanía más activa y corresponsable.

Cada quien ya se ha entusiasmado con alguno de los que contienden. Hasta AMLO ya escogió su piñata. Ya el INE le llamó la atención, pero como para él la ley no es obstáculo, igual vamos a enfrentar una elección de Estado.

Así que las críticas se aceptan, pero no el darse por vencido, porque aún falta mucho camino por andar y lo tenemos que hacer unidos, con entusiasmo, porque vamos a ganar de nuevo nuestro país para todos, en 2024. Fácil no será pero ni somos los mismos, ni haremos lo mismo. Es otro proyecto de país. Se inicia una nueva época.

Y vivir esta historia es una oportunidad que no podemos abandonar, ni dejar pasar porque la vida no es tan generosa, y no podemos resignarnos a seguir con los mismos. Y no podemos caer en los mismos errores, como dice José Alfredo, gen guanajuatense.